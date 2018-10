José Maligno Torres ya eligió la rampa que encarará cuando esté al 100%

José "Maligno" Torres continúa recuperándose de la lesión que lo dejó afuera de los XGames 2018.

UNO que se dio cuenta que "ya no me falta mucho para mi recuperación realmente , llevo tres meses fuera del deporte que amo y me falta muy poco ahora. Me llevó un poco más de tiempo de lo planeado debido a que lastimosamente no confié en el traumatólogo, hice cerca de cuatro interconsultas para ver si coincidían en base a mi lesión y al no coincidir eso hizo que se alargarla la recuperación", explicó. El biker cordobés que ya sabe lo que es conseguir el campeonato mundial de freestyle BMX respondió aque se dio cuenta que "ya no me falta mucho para mi recuperación realmente , llevo tres meses fuera del deporte que amo y me falta muy poco ahora. Me llevó un poco más de tiempo de lo planeado debido a que lastimosamente no confié en el traumatólogo, hice cerca de cuatro interconsultas para ver si coincidían en base a mi lesión y al no coincidir eso hizo que se alargarla la recuperación", explicó.





Sobre la lesión, que explicó desde la cuenta del programa CbaX con un video muy práctico, remarcó que no le interesa recordarla pero "tampoco podré olvidarla ya que son cicatrices que los deportistas tendremos a lo largo de nuestros sueños, para volvernos mucho más fuertes y poder pensar en qué fallamos para la próxima no cometerlos".





Sobre la recuperación detalló que la está realizando en Córdoba, gracias al programa del "CbaX" de la Agencia Córdoba Deportes. "Me brindan absolutamente todo para acelerar mi recuperación y sentirme cómodo", resaltó.





En este momento difícil pero a su vez habitual para los deportistas de elite, Maligno remarcó que "los pilares en mi vida siempre serán dios y mi familia ante todo, ellos no dejan que me tire abajo, me recuerdan una y otra ves cuál es mi sueño y porque estoy luchando día a día sobre mi bicicleta".

El cordobés señaló como parte de esos pilares importantes a "dos personas que están atentas en cada paso que doy alentándome con sus mejores energías, Mariano Squiarettii y su equipo que a todo lo que necesito me lo agilizan en un segundo. Él es un deportista que sabe lo que estoy viviendo, también le agradezco a Damián Nolasco que está constantemente ayudándome con cualquier percance que se me presenta en todo momento y por su puesto a mis patrocinadores", reconoció.





—¿Ya proyectaste cuál será la primera rampa que vas a encarar cuando estés al 100%?



—La primera rampa que voy a encarar será en el bikepark del Kempes.





—¿Qué se le dice a un pibe que está bajando pruebas pero ve que el sueño está lejos? —Como una persona que logró, creo, cumplir varios de sus pequeños sueños y ahora está luchando por un sueño más grande, les diría que por nada y nadie en el mundo dejen de hacer lo que los vuelve feliz, lo que los hace sentir especial, lo que los hace sentir único en el planeta, cada sueño que aman tiene un camino atrás con muchos altibajos, momentos increíbles como momentos no tan lindos que servirán para crecer, fortalecer, aprender y mejorar pero cuando logren uno de sus sueños sentirán que todo valió tanto la pena que automáticamente tendrán una nueva meta. No se queden con el "que hubiera sido de mi si hubiera seguido ...." eso creo que sería lo peor que nos puede pasar. No todos tenemos los recursos para lograr lo que queremos , pero que eso no sea nuestra excusa, demostremos aún más, que podemos lograrlo y que nos merecemos tener lo que queremos. Que cumplir nuestros sueños sea nuestra adicción".



—¿Por qué Maligno? —Un amigo me colocó ese sobrenombre por mi forma de montar en mi bicicleta... Las personas están acostumbradas a llamarme así, (se ríe) tanto que se olvidan que es mi sobrenombre, tengo sponsors que a veces se olvidan y me envían encomiendas con mi sobrenombre y luego no las puedo retirar; jajaja. Luego intento demostrar que así me dicen y no me creen jajaja....