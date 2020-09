Estrenan el documental del skater Tony Alva

A sus 62 años, Tony Alva es el skater profesional más antiguo del mundo y es considerado por muchos como el padrino del skate moderno. Su sello es la agresividad y la valentía para andar en los años 70. Él preparó el escenario para la forma en que el skate se definiría para siempre.

“The Tony Alva Story” cuenta los humildes comienzos de Tony en las calles de Santa Mónica, California, hasta su ascenso como parte de los legendarios Z-Boys, su inevitable implosión inducida por las drogas y su último ascenso de las cenizas para aceptar el lugar que le corresponde, como un faro de esperanza e inspiración para generaciones de patinadores de todo el mundo.

El documental producido por VANS que tuvo su estreno en México el año pasado como parte del DocsMX Film Festival y del Festival Internacional de Cine de Guanajuato fue escrito y dirigido por Rick Charnoski y Coan “Buddy” Nichols e incluye entrevistas a personajes como Jeff Grosso, Henry Rollins, Steve Olson, Shepard Fairy, Gus Van Sant, Josh Brolin, Jeff Ament, Glen E Friedman, Robert Trujillo, Brad Bowman, Pete Ziehnder, Jeff Ho y Stacey Peralta.

El documental se estrenará gratis el próximo jueves 17 de septiembre a través del canal de YouTube de Vans.

Mirá el trailer:

The Tony Alva Story | Premieres 9.17.20 | The Official Teaser | Skate | VANS