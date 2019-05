El tucumano Santi Cisneros pasó por Santa Fe, aprovechó el viento y voló

Santiago Cisneros viene de ganar la Copa Kitefest en El Rodeo, San Juan; en la categoría Open.





En marzo contó en una nota que publicó La Gaceta: “Este año me lo tomé más a la ligera, no por importancia, sino más tranquilo. Hice como si estuviera navegando en mi casa y nadie me viera”, reconoció el chico de 15 años sobre su experiencia en esta edición del torneo sanjuanino.

