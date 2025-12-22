Oro Verde: exigía dinero por devolver un perro y cayó en un operativo policial

Un hombre fue atrapado en el Polideportivo de Oro Verde tras intentar extorsionar a un vecino exigiendo dinero para devolverle su perro ovejero alemán.

Un operativo policial realizado en la noche del domingo permitió esclarecer un caso de extorsión vinculado a la sustracción de un perro de raza ovejero alemán. Un hombre fue atrapado en Oro Verde y el animal fue recuperado.

Según informaron desde la Jefatura Departamental Paraná de Policía, un ciudadano denunció haber sido contactado por un individuo que tenía en su poder a su mascota y le exigía una importante suma de dinero a cambio de devolverla. Ante esta situación, intervino la Sección Investigaciones, que organizó un procedimiento para dar con el sospechoso.

Descubierto

Como parte de la estrategia, se pactó un punto de encuentro en el Polideportivo de Oro Verde. Allí se desplegó un operativo conjunto con personal de la Comisaría de Oro Verde. Al arribar al lugar acordado, los efectivos identificaron a un hombre que efectivamente tenía al perro en su poder.

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal interviniente dispuso el secuestro del animal y la correcta identificación del sospechoso, quien quedó supeditado a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El perro fue recuperado y puesto a resguardo, a la espera de ser restituido a su dueño.