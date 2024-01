Músicos Autoconvocados solicitan apoyo y juntan firmas

Lectura y asamblea

En la reunión se procedió a la lectura del documento que cita artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución de Entre Ríos, en los que la cultura está regulada; pone de manifiesto algunas de las funciones que tiene el INAMU y recuerda que es un instituto que materializa los derechos culturales desde una perspectiva federal, otorgando protagonismo asociativo territorial, con la participación de asociaciones de la actividad musical federal.

La asamblea se proclama ante la comunidad, entendiendo que las leyes a modificarse o derogarse no solo atentan con el trabajo de los músicos sino también con el circuito económico y cultural circundante. Ante la realización de un evento cultural, sostienen que se benefician los comercios, la industria gastronómica, la ocupación hotelera, los medios de transporte, el turismo, y demás sectores. Es decir que, ante un aporte a la cultura, la retribución excede al artista mismo y se expande hacia otras esferas. Los párrafos finales del documento enuncian: “Exigimos la vigencia de cada una de las leyes y decreto ley a las que hicimos referencia en lo que refiere a cultura. Son el Instituto Nacional de la Música, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional del Teatro y las Bibliotecas Populares, los institutos y herramientas que hacen posible que cada persona pueda materializar y gozar de sus derechos culturales. La vigencia de las leyes de Cultura son para cada una de las personas, no solo las que elegimos el arte como trabajo, sino para cada persona que habita este suelo, necesario e indispensable para el desarrollo personal y para la dignidad humana.

La cultura es un relato posible de cada tiempo y de cada lugar , es un proceso histórico, pero que a la vez siempre está en curso; es la construcción de una trama, de una narrativa crítica que nos permite como pueblo imaginar otras realidades posibles. La Cultura es un derecho fundamental. Y el Estado impulsa las siguientes acciones, entre otras: la promoción, protección y difusión del folclore, las artesanías y demás manifestaciones; el reconocimiento a la identidad y respeto a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio desde una perspectiva latinoamericana; la protección, preservación y divulgación de los bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico; la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación para la producción cultural. Los fondos para su financiamiento no podrán ser inferiores al uno por ciento de las rentas no afectadas del total de las autorizadas en la ley de presupuesto. Queremos dar a conocer que, además, El Inamu está conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo. Es un ente público no estatal, es decir que es un órgano mixto regulado por el derecho público que aplica el derecho privado en sus relaciones con particulares. Y sus objetivos principales son el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular. Es un instituto que, en definitiva, materializa los derechos culturales desde una perspectiva federal, otorgando protagonismo asociativo territorial, con la participación de asociaciones de la actividad musical federal.

Para quienes deseen firmar, habrá representantes del grupo organizador en la esquina de Urquiza y San Martín, sobre la Plaza 1° de Mayo, con hojas para firmar a partir de hoy y hasta el viernes de 11 a 13 y de 18 a 20. La próxima asamblea organizativa será el lunes 22 a las 19 en la Plaza Carbó (detrás de Casa de Gobierno).