Dos argentinas se ganaron parte del enorme pozo que reparte el "Gordo" de Navidad de España

Madrid.- Dos mujeres argentinas residentes en Badajoz se ganaron en esa ciudad española una fracción del Gordo de Navidad 2018. Las agraciadas, madre e hija, han mostrado su alegría por los 800.000 euros que les reportarán los décimos premiados del número ganador, el 3.347. El Gordo de Navidad es todo un acontecimiento en España, dado que tiene un pozo enorme, de 2.380 millones de euros, pero que se reparte entre muchos ganadores.

Fue la hija la que hace "dos o tres semanas" compró el número y su madre, al verlo, decidió adquirir otro décimo porque le gustó. Ambas estaban juntas en un supermercado cuando han reconocido su número al pasar por una administración de loterías. Tal ha sido la alegría por el premio que reconocieron que estaban "en blanco", y por el momento no saben a qué van a destinar el premio, aunque lo primero en lo que han pensado es en traer a su familia de Argentina para pasar la "Nochevieja" con ellas a Badajoz.

"Es algo inexplicable", porque "nunca" pensaron que les fuera a tocar el 'Gordo', han dicho en declaraciones a Europa Press Televisión en la propia administración donde compraron los décimos, hasta donde han acudido para celebrar el premio. El propietario de la administración, Antonio Martínez, ha mostrado asimismo su alegría por vender el 'Gordo', y ha recordado que hace dos años ya dio también parte del segundo premio. Además, ha dicho que este premio ayudará a que la gente pierda las reticencias a comprar números por el terminal, que "puede tocar exactamente igual que con los billetes preimpresos".

La agencia Europa Press no proveyó los nombres de las dos mujeres. Pero, según se decía en las redes sociales, serían oriundas de la provincia de San Luis.

Toda España esperaba ayer el sorteo. El número ganador fue cantado a las 12.35. El Sorteo Extraordinario de Navidad repartió 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo. Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios inferiores a 2.000 euros en casi 12.000 puntos de venta oficiales, a partir de la tarde del mismo 22 de diciembre.





En 46 provincias

El Sorteo Extraordinario de Navidad de ayer, cuyo primer premio, el 3.347, se ha vendido en un total de 46 provincias, ha repartido millones por toda España. En concreto, la Comunidad de Madrid, con la agencia Doña Manolita al frente, ha acaparado parte del 'Gordo' y solo se le ha escapado el segundo y un cuarto premio. Por su parte, Cataluña ha pellizcado 25,1 millones de los 363,62 millones de euros jugados –un 7% del global, respecto al 8,36% del año pasado– en concepto de los 13 grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el sábado, sin contar terminaciones, aproximaciones ni pedreas.

La lotería ha vivido ayer su jornada más atomizada en Cataluña con más de 50 ciudades catalanas agraciadas con alguno de los premios del sorteo, que ha dejado una lluvia de millones a través de un 'Gordo' (3.347) repartido en 15 poblaciones, siendo las administraciones de la capital catalana las que han cosechado mayor suerte en el primer premio.

En Galicia ha caído parte del repartido 'Gordo', que deja más de 25 millones de euros –400.000 euros al décimo–, así como varios décimos de seis premios más (del tercero, un cuarto y cuatro quintos premios); y en Andalucía el sorteo ha dejado un total de 42,7 millones de euros, de los que 38,4 millones han sido gracias al 'Gordo'.





Impuestos

De esta forma, el 'Gordo' ha estado muy repartido, pues ha sido vendido en todas las provincias del país salvo seis. Los premios de Loterías y Apuestas del Estado iguales o inferiores a 10.000 euros no están sujetos al gravamen especial sobre los premios y, a partir del 1º de enero de 2019, también estarán exentos los premios hasta 20.000 euros. Hasta el año pasado, un premio de Lotería quedaba exento de tributación hasta los 2.500 euros, pagándose un 20% de impuestos para el resto. Esto significa que los agraciados con el 'Gordo' de la Lotería recibirán el dinero con el impuesto del 20% previamente descontado: 322.000 euros. En total, se han repartido en el sorteo de Navidad 2.380 millones de euros en premios. Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en circulación 170 millones de décimos. La emisión consta de 170 series de 100.000 billetes cadauna. Así, la emisión asciende a 3.400 millones de euros, y un 70% se destina a premios.

¿Dejar de trabajar?

El sorteo de Navidad de este año presentó una recaudación de 188,7 millones de euros por la tributación del conjunto de premios, un 6% inferior a la de 2017. Ahora, ¿ganar el 'Gordo' supone poder dejar de trabajar? Según cálculos publicados ayer por la prensa española, el primer premio da para vivir sin trabajar entre 12 y 13 años en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. A juzgar por las conclusiones de un informe del sitio web iAhorro, los españoles, más que a dejar de trabajar, destinarían las ganancias del 'Gordo' para pagar sus hipotecas o tapar "agujeros". Seis de cada 10 así lo afirman, mientras que solo un 16,2% asegura que ahorraría.

La Asociación Europea de Asesores Financieros, EFPA España aconseja no tomar decisiones precipitadas. Mantener la calma y la discreción también son otros de los consejos de la Asociación, que advierte sobre los derroches 'innecesarios' que se pueden realizar tras haber sido agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad.

















Con los nietos a Disneyland





Lola Padilla, una de las ganadoras del segundo premio del sorteo de Navidad (21.015), prometió que se llevará a sus nietos Disneyland. Padilla ha afirmado a los medios: "Lo tengo claro, me llevaré a mis nietos a Disneyland, porque siempre los he querido llevar pero no tenía dinero", ha resaltado tras compartir un décimo de la lotería con su hermana, Lupe. Lupe Padilla ha descrito cómo ha sido el momento de conocer que había ganado 125.000 euros: "Estábamos tranquilamente en casa y de repente nos hemos dado cuenta de que teníamos el número", y ha admitido que desconocía que el décimo era entre ellas dos. Las dos hermanas llegaron a la agencia saltando.