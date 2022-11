Qatar 2022: ¿quién trae los alfajores?

Recuerdo que el mayor revuelo en materia de convocatorias lo armó Diego Armando Maradona de cara al Mundial de Sudáfrica en 2010. Por aquel entonces, el Diez designó un plantel acorde a lo que todos pensaban que tenían que estar en la Selección, aunque había uno que desentonaba: el de Ariel Garcé. El Chino fue la mayor sorpresa y se ganó su lugar jugando algunos minutos en un amistoso contra Haití.

“Diego había llamado a mil jugadores, yo creía que ni me conocía, sentía que tenía cero chances de ir al Mundial, era una Selección local para cumplir”, recordó el exdefensor sobre aquel momento. Lo más cómico para el ex-River y Colón, entre otros clubes, llegó después, en el cotejo de despedida ante Canadá en el Monumental. La hinchada argentina colgó una bandera que decía “Garcé traé alfajores”: “Cuando estábamos cantando el himno vi la bandera pero no entendí. Después me di cuenta y fue muy ocurrente, estuvo muy bueno, realmente fue chistoso”.

Lo concreto es que Garcé no jugó ni un minuto en Sudáfrica, donde la Argentina se volvió en cuartos de final tras perder 4-0 con Alemania.

En la lista que dio Scaloni, se podría decir que un caso similar es el de Enzo Fernández, quien con apenas 60 minutos vistiendo los colores de la Selección se metió en la lista para Qatar. Claro que nadie se anima a discutir la calidad de jugador del volante que hoy brilla en Benfica de Portugal y puede ser el reemplazante de Giovanni Lo Celso.

Las convocatorias llamativas han sido varias, por eso vale la pena recordar algunas desde el Mundial de 1978 a esta parte. En la cita ecuménica que se jugó en nuestro país bajo la dictadura militar no estuvo precisamente Maradona y César Luis Menotti metió en la lista a Norberto Alonso, quien prácticamente no había formado parte del ciclo porque durante su paso por el fútbol francés no era tenido en cuenta. En España 1982 estuvo Santiago Santamaría, quien había renunciado al seleccionado unos meses antes pero finalmente aceptó el llamado. En México 86, Carlos Bilardo dejó afuera a Ubaldo Fillol, reemplazado por un arquero que nunca había sido siquiera convocado, no jugaría un minuto en la máxima cita y no volvería a recibir un llamado para el combinado nacional: Miguel Zelada, quien fue elegido porque jugaba en América y estaba adaptado a la altura del DF.

En 1990 no hubo citaciones llamativas, aunque Bilardo dejó sin Mundial a Jorge Valdano, uno de los héroes en suelo azteca. En los mundiales siguientes, Alfio Basile y Daniel Passarella tampoco patearon el tablero con los jugadores que llevaron a Estados Unidos y Francia. En 2002, Marcelo Bielsa rompió los pronósticos y citó a Claudio Paul Caniggia, quien por este entonces tenía 35 años. El Hijo del viento fue expulsado cuando estaba en el banco de suplentes en el partido ante Suecia que marcó una rápida despedida de un ciclo que fue un rotundo fracaso.

José Pekerman en 2006, Alejandro Sabella en 2014 y Jorge Sampaoli en 2018 tampoco rompieron con la normalidad en las listas que armaron. Scaloni tampoco lo hizo, aunque su decisión tiene sólidos argumentos gracias a la gran campaña que viene realizando al frente del seleccionado argentino. De los 26 elegidos nadie está destinado a traer alfajores y los amantes de la Albiceleste esperan que traigan algo más valioso.