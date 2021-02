Protocolos invisibles

Durante los meses más duros en materia de restricciones por la pandemia realizar viajes interjurisdiccionales no era posible. Algunos no teníamos otro medio de transporte y nuestras familias estaban lejos, aunque por supuesto era necesario cuidarnos mutuamente y evitar la circulación lo más que se pudiera. Por este motivo, más allá del deseo que uno pudiera tener de visitar a sus seres queridos había que esperar a la vuelta de los colectivos. En este sentido, una vez que se reactivó de forma paulatina el servicio de transporte de pasajeros entre diferentes localidades de la provincia los anuncios fueron claros: se iban a desarrollar bajo estrictos protocolos, para lo cual el pasajero iba a tener que cumplir con una serie de requisitos. En principio, el uso de tapabocas y contar con la aplicación Cuidar en el celular que permite llevar el certificado de circulación, el cual indica que no se presentan síntomas al momento de viajar.