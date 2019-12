Los regalos recargados para todos

Estamos en la semana previa a la Navidad y los entrerrianos, pese a la caída en el consumo que se registró a lo largo del año en medio de una economía recesiva, se predisponen a realizar las compras navideñas de la mano de un pequeño impulso que otorga el medio aguinaldo de diciembre. Lo que es una clara y buena costumbre para los argentinos.

Este año los precios se dispararon casi un 100% y eso se hace sentir. Los comerciantes entrerrianos esperan buenos movimientos por estos días y que active un poco el consumo. No lo tienen nada fácil.

Más allá de todo esto, los comerciantes esperan ver crecer sus ventas en estos días para cerrar un año para el olvido y terminar más o menos derechos.

Según lo destacado por los vendedores, los aumentos en comparación al año anterior alcanzaron el 100% en la mayoría de las propuestas. En cuanto a precios, lo más económico parte desde los 500 pesos que son los bebotes y muñecos; mientras que autos a control remoto o en juegos los valores arrancan en 1.500 pesos. Respecto de los monopatines, que son una “tendencia” actualmente, un vendedor resaltó: “Por lo modernos que vienen, son un juguete viejo pero los reinventaron, por decir de una manera” y se consiguen desde 5.000 pesos. Por último lo que más aumentó son los juegos de mesa que parten desde 400 pesos los más económicos hasta 5.000 pesos, inclusive.

Para motivar las ventas se lanzó el sábado pasado la Noche de las Juguetearías. En la ciudad de Paraná no movió mucho el consumo porque el día no ayudó para nada. Llovió en todo momento (17 a 22) y la gente no salió de sus hogares. Una verdadera lástima para los comerciantes y los consumidores en busca de buenos precios.

Ahora esperan que por estas horas salgan en busca de los regalos para sus seres queridos. Sobre todo cuando son pequeños, que esperan esta fecha con todo amor y expectativas.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que en los últimos cuatro años el sector perdió 20 puntos de participación en el mercado interno, pasando del 50% en 2015 a 30% en la actualidad. Informó que en los últimos 2 años cerraron o suspendieron operaciones una de cada 10 fábricas de juguetes en el país, se perdieron miles de puestos de trabajo y la capacidad ociosa supera actualmente el 40%, producto de la recesión desatada desde 2018, con un aumento desmedido de la inflación y altas tasas de interés, lo cual tuvo un impacto negativo en el poder adquisitivo y por lo tanto en el nivel de actividad de las fábricas del sector.

Según un informe que realizó Mercado Libre a partir de una encuesta regional para conocer el comportamiento de los consumidores, el 45% de los usuarios argentinos admite que gastará entre 500 pesos y 1.000 pesos por regalo, mientras que un 25% destacó que no invertirá más de 500 pesos.

Las categorías principales son indumentaria, juguetes, calzado y en cuarto lugar sorprende alimentos y Bebidas, incluyendo las canastas navideñas, destacó el estudio privado. Y añadió que lo que más valoran los usuarios son los descuentos. En ese sentido, más del 60% destacó este beneficio. Luego ponderaron el diferencial de financiación con un 20% de los votos.

Otro de los datos a resaltar por el informe, es que los argentinos buscarán productos más económicos para esta Navidad.

El 45% de los encuestados admitió que tiene estimado gastar entre 500 pesos y 1.000 pesos por regalo, mientras que un 25% prioriza las opciones de menos de 500 pesos.

Por ahora las calles del centro de la capital entrerriana se muestran tranquilas y con poco movimiento. Pero los comerciantes aguardan esa locura (sana para ellos) de la gente por la compras a último momento. Algunos negocios preparan ofertas para tentar a los consumidores.

Lo cierto es que está todo más caro, pero los entrerrianos de alguna u otra manera nos arreglamos para llevar algún regalo a nuestras casas para lo noche de Navidad. Faltan seis días para la fecha y los comerciantes esperan ver esa imagen de negocios colmados en la zona del centro. Que el consumo se eleve y todos tengan su regalo navideño en una linda fecha.