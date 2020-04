La tecnología bien utilizada y solidaria

En tiempos apremiantes y en un contexto de falta de insumos que muchas veces se trata de aspectos esenciales, hoy le damos un valor aún más significativo. Hace unos días escuché que un sanatorio privado estaba utilizando barbijos en una semana, lo que previo a esta pandemia disponía en dos meses.

Ante este panorama y debido a la necesidad de urgencia de centros asistenciales, como así también del común de la gente que se provee, desde el Área Desarrollo y Promoción de la Robótica de la Seccional Concordia de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad de Entre Ríos decidieron elaborar materiales descartables y reutilizables para afrontar una posible escasez de recursos en hospitales locales y, de ser necesario, en otras localidades.

Se trata de una modalidad que se viene repitiendo en distintos ámbitos, porque hace algunos días contábamos en UNO que por ejemplo la comparsa campeona de Concordia, Emperatriz, también dispuso de priorizar la salud y decidió encarar la elaboración de barbijos y batas con esa misma tela que tenían pensado ir confeccionando los trajes para la edición 2021 del carnaval.

Siempre decimos que en estos momentos de incertidumbre es cuando aflora nuestro sentido de solidaridad y así lo entendieron los estudiantes. Los chicos se unieron a un grupo, donde participan diferentes instituciones de Concordia y algunas personas que producen por cuenta propia de manera colaborativa. Cuentan que en producción hay unas 30 máquinas, y ello les permite aportar su granito de arena en tiempos de coronavirus. Hay algo que no viene mal destacarlo, cada uno trabaja desde su casa.

Sebastián Coulleri es uno de los integrantes del proyecto y recientemente contó en radio La Red Concordia 89.3: “Estamos produciendo equipamiento e insumos que se pueden imprimir en máquinas 3D. Es un plástico que se desarrolla en diferentes materiales. Estamos haciendo unas vinchas para realizar máscaras faciales, más adelante se harán otro tipo de productos y a medida que haya más demanda haremos diferentes insumos que son necesarios para los hospitales”.

Ante la necesidad de estos insumos, desde los hospitales Masvernat y Felipe Heras realizaron un pedido por máscaras faciales. Además, con el objetivo de hacer un trabajo lo más profesional posible los chicos trabajan bajo normas específicas y en ambientes controlados y desinfectados.

Contaron que el trabajo es de manera articulada con distintas áreas, porque recibieron en su casa de estudio manuales que fueron desarrollados por bioingenieros, médicos y otros colaboradores por parte de la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde, y además fueron aprobados por el Anmat.

“Estamos trabajando hace casi dos semanas y no llegamos a la necesidad de urgencia. Tenemos una ventaja grande con respecto al mundo porque estamos bastante anticipados con los pedidos. Por suerte no tenemos pedidos de urgencia, pero estamos fabricándolos. Por ahora el objetivo que tenemos para esta semana es la de 200 máscaras para cada hospital y creemos que con todo el grupo lo vamos a lograr”, detalló el alumno, que describió que la producción de una máscara facial le lleva un tiempo aproximado de cuatro horas. “Por ahora estamos trabajando con los insumos que cada uno o institución tiene. No obstante, desde el departamento de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad nos van a proveer esos insumos, como también de material desinfectante”, agregó.

Sin dudas que se trata de una labor que no tiene que pasar inadvertida porque este grupo de estudiantes se puso la camiseta de la empatía y el cuidado del otro, por lo que decidieron poner sus herramientas en producción para que muchas personas que están en la primera línea de combate ante esta pandemia tenga sus medidas de prevención y cuidado ante los posibles casos que puedan darse. Y como lo dijo Sebastián, un deseo que seguramente será el mismo de todos: “No tenemos una cantidad específica por producir, ojalá y sea lo menos posible”.