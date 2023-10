Halcones, palomas y miserables

El ala dura de la coalición, denominado Los Halcones, confirmaron su respaldo a la candidatura de Milei. Patricia Bullrich, la postulante al Poder Ejecutivo Nacional que presentó JXC en las elecciones generales del 22 de octubre, dejó de lado las duras denuncias emitidas durante la campaña en y los dos debates presidenciales. En este sentido, quien fue acusada de haber sido “Montonera asesina”, optó por respaldar a quien había acusado de “tranzar con lo peor de la política”. De esta manera limó asperezas con un abrazo mediático exhibido por la señal de cable Todo Noticias. “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”, argumentó la presidenta del PRO, parafraseando al Libertador José de San Martín.

Patricia Bullrich Juntos por el Cambio Elecciones 2023.jpg Mauricio Macri y Patrici Bullrich, integrante del grupo denominado Los Halcones, el núcleo duro de JXC.

Mauricio Macri, fundador del PRO, también se manifestó a favor de la candidatura de quien ingresó en el mundo de la política en las elecciones legislativas del 2021. En una entrevista concedida en radio Mitre, uno de los medios donde el exprimer mandatario de la Nación se siente como en el living de su casa, explicó los motivos por el cual se inclinó por acompañar a la única fuerza opositora. “Es quien representa la propuesta del cambio”, subrayó.

A su vez, criticó a los referentes de la UCR, aliados en JXC, por adoptar una postura diferente. “(Gerardo) Morales, (Emiliano) Yacobitti y (Martín) Lousteau transaron por detrás de nosotros todo el tiempo”, disparó. Siguiendo esta línea, aseveró que él no “dinamitó” a Juntos por el Cambio.

En otra parte de la entrevista, Macri exhibió la peor de sus miserias. En este punto utilizó a su pequeña hija de 11 años. “Anoche Antonia me dijo: papá, no hay alternativa: tenés que apoyar a Milei. Lo que dice ella es sagrado para mi”, aseveró, con el mayor grado de cinismo.

Pero no fue únicamente Macri quien utilizó a lo más sagrado que tiene una familia para argumentar el respaldo a la fuerza opositora que buscará conducir los destino del país a partir del 10 de diciembre. “El día después de las elecciones fuimos al supermercado como mi señora. Cuando llegamos a la caja una señora que estaba detrás mío me toca el hombro. Cuando me doy vuelta comenzó a llorar y me dice “si el Kirchnerismo sigue, mis hijos no vuelven más”, relató Eduardo Amadeo, en una nota concedida a radio Con Vos.

Claro que no es la primera ni será la última vez que recurren a esta estrategia. En plena campaña de 2015 Macri, acompañando a María Eugenia Vidal en la aspiración por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, consultó a los presentes: ¿A quiénes dejarían el cuidado de sus hijos?: ¿A Aníbal Fernández o a María Eugenia?.

Las diferencias de modelo de país se pueden debatir en diferentes ámbitos. Se debe argumentar cuáles son los motivos que consideran que, tal propuesta, beneficiará a la sociedad. Qué políticas colaborarán con la construcción de la nación. Cuáles le darán soberanía a la Nación.

Utilizar a los hijos para describir un escenario apocalíptico con la fuerza con las que competirán por el poder es de las peores actos de cinismo que existen. Es una actitud que pinta de cuerpo entero a lo más miserable del ámbito de la política.