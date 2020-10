proyecto artigas2.jpg

El conflicto familiar se debe dirimir en la Justicia, y se debería tomar como un ejemplo a imitar y a fomentar desde el Estado el proyecto Artigas, respaldado por la organización liderada por Juan Grabois. La verdad que es para valorar la idea de avanzar en un proyecto productivo-ecológico, y al mismo tiempo que se incentive la cultura del trabajo, de merecer un mejor futuro con el esfuerzo de la producción familiar y colectiva. Dejar de lado la industria de los planes para fomentar el trabajo digno para salir de la pobreza. Hablando con un referente de Grabois, que se encuentra en el campo de los Etchevehere, este ingeniero agrónomo me explicó que están buscando que la Nación, las provincias y los municipios “institucionalicen” este proyecto, para que la gente aprenda a cultivar la tierra, a producirla y con el apoyo del Estado se permita comercializar las hortalizas, verduras, frutas y cereales.

proyecto artigas.jpg De la pobreza se sale trabajando

Qué se debería priorizar, no ocupar terrenos privados o en litigio, sino –propongo- campos, predios fiscales del Estado. Por ejemplo, ¿cuántas extensiones de campo se encuentran improductivas en Paraná? Hoy el gobierno popular, solidario, kirchnerista, peronista, que lucha por los pobres, tiene el poder en la Nación, en la Provincia y en la mayoría de las ciudades de la provincia. Tienen mayoría absoluta en el Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner. Tienen la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados, donde Máximo Kirchner es el presidente del bloque oficialista.

No debería haber impedimentos para que esta ley que reclama el sector de Juan Grabois, de institucionalizar el proyecto de trabajo para ayudar a la salir de la pobreza, se apruebe en cuestión de minutos. Que el Estado fomente la capacitación de las personas, les dé herramientas para el trabajo de campo, les garantice la compra para los hospitales, hogares de ancianos, niños, madres y otros institutos nacionales, de los productos del campo, y el pago a los integrantes de los programas de trabajo. No solo hay que pensar en darle un poco de plata a la gente, para en definitiva no sacarlos de la pobreza, hay que darles la caña para que aprendan a pescar.

Hice un recorrido imaginario en Paraná de cuántas huertas comunitarias existen. La verdad que sabiendo de la existencia de programas, los mismos no están muy desarrollados, o al menos no se sabe cuánta gente trabaja dignamente para tener con su esfuerzo la comida para su familia.

Esto no es la solución definitiva de la pobreza, pero al menos sería un interesante impulso para volver a fomentar el valor del trabajo, como lo hicieron nuestros abuelos y padres, que tuvieron el mérito de saber que sin esfuerzo y sin dedicación las cosas no se consiguen. Lo único que viene de arriba es la lluvia, el resto se consigue trabajando.