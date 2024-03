Manuel Borgert, el Gurí de Ramírez que sueña en grande

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Borgert (@manu.borgert)

Manu se subió al podio por tercera vez en el año. En el capítulo inicial finalizó detrás de Juan Pablo Guiffrey, otro de los representantes entrerriano que compite en la categoría escuela de la ACTC. Luego, en la tercera carrera del calendario, escoltó a Lucas Bohdanowicz. En la restante fecha finalizó en el cuarto lugar.

El buen comienzo de temporada ubicó a Borgert en la cima de las posiciones. Con la victoria que lo habilita a pelear por la Copa de Plata el entrerriano se entusiasma en grande. “El objetivo principal es pelear el campeonato”, aseveró Manu, en diálogo con Ovación.

“Uno siempre tiene las metas altas, pero no es fácil ganar un campeonato dentro del ámbito de la ACTC. No digo que voy a salir campeón, pero aspiro estar entre los protagonistas”, aclaró. Haremos todo lo posible para ganarlo. No me caben dudas que podemos pelearlo. La idea es mantenernos de esta forma e ir mejorando porque el resto lo hará. Ese es el objetivo principal”, redondeó.

El oriundo de Ramírez indicó que el presente que está atravesando es producto del trabajo que viene desarrollando desde que lanzó su carrera deportiva. “Lo que estoy viviendo no es cosa de ahora, sino de aspectos que vengo trabajando desde que soy muy chiquito. Arranqué en 2017 a ser un poco más profesional al competir a nivel nacional en el karting. De ahí en adelante fue y es un sueño llegar al Turismo Carretera, que es el sueño que todo piloto argentino quiere lograr. Fui trabajando de a poco, pase a autos de Fórmula donde gané carrera. El año pasado pasé al TC Pista Mouras. Este año tenía el pase al Mouras, pero decidí quedarme un año más para intentar pelear el campeonato”, relató.

El gran cambio en el TC Pista Mouras

En su primera temporada en el TC Pista Mouras Manu vivió por diferentes escenarios. Se mostró competitivo, pero le faltaron aspectos técnicos para luchar por la Copa de Plata. Esto lo llevó a realizar un cambio radical.

“El año pasado no tuvimos el nivel que esperábamos con respecto al auto. Competimos con equipo propio y asesoramiento de un tercero. No rendimos como queríamos. Si bien terminé dentro del top 5, no llegué a subirme a un podio. En las últimas tres fechas decidimos hacer un cambio brusco al sumarme al equipo de Mariano Werner (Fadel Werner Competicion), que es en el que estoy ahora”, revivió.

Con la nueva estructura cerró la temporada ingresando a un podio por primera vez. El progreso se profundizó en el 2024. “En la primera fecha de este año gané la serie y en la final terminé a nada del primero. El cambio en el auto se sintió. Ahora estamos punteros en el campeonato y con la victoria ganada. Ahora en más es tratar de sumar puntos para los playoff y hacer una diferencia ahí”, aspiró.

Lo realizado en las primeras cuatro fechas del campeonato certifican la postura de continuar adquiriendo rodaje en la división. “Fue una decisión para sumar más experiencia y lo estoy logrado con buenos resultados y manteniendo la presión en la largada. Es diferente largar en los primeros lugares y competir a más de 200 kilómetros por hora. Ahora estoy más tranquilo a la hora de largar. Estoy realizando el derecho de piso en la categoría que sirve para pelear el campeonato”, valoró Manu, con la confianza que transmiten las estadísticas positivas.

“Cada vez que me subo al auto voy tomando mayor confianza y mucho más aún con los resultados obtenidos. El año pasado empezaba a dudar si fallaba el auto, el motor o yo mismo. Cuando las cosas se dan de la mejor manera como está sucediendo ahora uno puede demostrar lo que sabe y va aprendiendo. Con el equipo estamos constantemente analizando los datos para seguir mejorando”, señaló Borgert.

La recepción del Pueblo a Manuel Borgert

El domingo Manuel Borgert tuvo la mejor recepción de parte de la comunidad de General Ramírez. “Llegué a Ramírez, cerca de las 20.30. Me estaban esperando con una caravana. Estoy muy agradecido a todo el pueblo porque me apoyan mucho. Pero el respaldo no es solamente para mi, sino también para Ayrton (Londero), Damián (Merkel) y para Jabes (Saralegui), que está jugando en Boca”, mencionó.

A lo largo de su testimonio el líder del TC Pista Mouras mostró la serenidad que necesita para subirse al Ford y competir dentro del ámbito de la ACTC. “Para competir uno debe estar concentrado, pero aparte es lo que me gusta y no me puedo quejar. No me puedo quejar porqué estudio la carrera que me gusta y compito en el nivel que me gusta. Me esta yendo bastante bien y soy un agradecido por eso. El sentimiento por haber ganado no se compara con otra cosa. Es hermoso. Trabajo siempre para mejorar en este aspecto y para tener una centralidad para poder lograrlo”, concluyó.