Luis Miguel incluirá a Argentina en su gira 2023 

Luis Miguel anunciaría sus shows en Argentina el 19 de abril y se especula que serán nueve presentaciones en el Movistar Arena en el mes de agosto. Si bien no hay información oficial, el cantante confirmó que realizará una gira internacional este año. Todo indicaría que se trata de Sudamérica, incluida Argentina.

Según reveló la periodista Pilar Smith, Luis Miguel se presentaría en agosto durante nueve fechas en el Movistar Arena. “Por ahora suena fuerte Buenos Aires, no sé si Córdoba”, agregó Smith. Otra de las especulaciones es que podría confirmar sus fechas el próximo 19 de abril, fecha en que cumple 53 años.

Luis Miguel hizo oficial su regreso a los escenarios el pasado 14 de febrero de 2023, cuando a través de sus redes sociales anunció que llevará a cabo una extensa gira con presentaciones en varias ciudades alrededor del mundo.

Argentina suele ser uno de los puntos obligados del cantante, ya que cuenta con una gran comunidad de fans que esperan que llegue para repasar los más grandes éxitos de su carrera.

Actualmente, Luis Miguel se encuentra de vacaciones con su pareja, Paloma Cuevas. Fueron captados juntos en sus vacaciones de Semana Santa, donde se sumaron las hijas de la diseñadora española, dejando en claro que la relación entre el cantante y la empresaria va de maravillas.

Luis Miguel de novio con una empresaria española

Hace pocos días se difundió una foto de Luis Miguel con la empresaria española Paloma Cuevas y, si bien en cantante no confirmó el rumor generalizado, se trataría de su nueva novia.

Luis y Paloma Cuevas estuvieron juntos sus vacaciones de Semana Santa y se les sumaron las hijas de ella, lo que demostraría lo avanzada que está la relación. Pasaron el fin de semana largo en La Zagaleta, un exclusivo Country Club cerca de Marbella, donde el artista tiene una mansión

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Paloma es su comadre, debido a que ella y su ex marido, el torero Enrique Ponce, fueron padrinos de Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula.

Paloma Cuevas tiene 49 años y es una empresaria y diseñadora de modas española, quien ha colaborado con la marca Rosa Clará. Estudió Empresas Internacionales en la Universidad de Boston y realizó varios masters.