Los personajes de las historietas tuvieron su gran fiesta junto al río

Un sol a pleno y los disfraces de personajes de historietas fueron los grandes protagonistas de la jornada de cierre de ayer de la novena edición de la Crack Bang Boom. Así, con un nuevo éxito de convocatoria, que se evidenció con una auténtica multitud en la Franja Joven junto al río Paraná, que superó las 45 mil personas, Rosario ratificó de manera contundente su predilección por este fantástico universo.





El buen clima permitió observar el máximo potencial de esta convención, que ya se convirtió en un verdadero clásico en su tipo, de trascendencia de carácter internacional. Más de 300 producciones le inyectaron diversión y brillo a un concurso Cosplay, que otra vez se transformó en la máxima atracción de un evento que ayer mostró sus mejores galas y acaparó todos los flashes.

En la explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas, durante más de dos horas, chicos, jóvenes y adultos le dieron rienda suelta a los recuerdos, la imaginación y la capacidad inventiva para hacer lucir sobre una extensa pasarela impactantes disfraces, luces, accesorios y trajes de reconocidos personajes del universo del cómic.

Durante algunas pasadas, hubo destacadas producciones que levantaron muchos aplausos en la Franja Joven, junto al río. En esta ocasión, la temática principal giró alrededor de las figuras de los superhéroes, y eso se expresó también en la mayoría de los disfraces elegidos por los asistentes al encuentro, pero también hubo otros tópicos que tuvieron muy buena recepción.

De esta manera, la costanera central de la ciudad adquirió una nueva fisonomía en la tarde de ayer. Un sol intenso le otorgó el marco ideal para que un público de todas las edades, con tinte familiar, se acercara a disfrutar del concurso Cosplay.

crack1.jpg Foto: Héctor Río / La Capital

crack2.jpg Foto: Héctor Río / La Capital

Figuras y homenajes

Vale recordar también que el artista homenajeado en esta edición fue José Luis García López, dibujante español de reconocida trayectoria por obras como Atari Force, Cinder and Ashe, Road to Perdition, Deadman y New Teen Titans.

García López estuvo firmando ejemplares para los fanáticos y fue parte de la gran cantidad de figuras internacionales y nacionales de envergadura que participaron de este evento, como Alan Davis, Geraldo Borges, Davide Gianfelice, Katie Kubert, Antonio Scuzzarella, Germán Erramouspe, Lauri Fernández, Rubén Gauna, Richard Ortiz, Peiro, Facundo Percio, Nahuel Sagarnaga, Leo Sandler, Pablo Tambuscio, Emiliano Urdinola y Nacha Vollenweider.

El Crack Bang Boom se desarrolló desde el jueves pasado hasta ayer, y afirmó su rol de válido referente dentro de este rubro. Tuvo actividades en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón de las Juventudes, el Galpón de la Música, el Centro Cultural Parque de España y El Cairo Cine Público.

Hubo charlas, muestras, concursos, premios, proyecciones, talleres, invitados especiales, presentaciones de libros y editoriales, la entrega de los Premios Trillo y desfiles.

crack3.jpg Foto: Héctor Río / La Capital

También hubo editores internacionales atendiendo a historietistas en formación, a modo de cazatalentos. Asimismo, se premió a los ganadores del concurso de historieta CBB, con la intención de promocionar nuevos valores.

Así, otra vez acentuó su papel de faro guía siendo una de las convenciones más importante del país, con guiños de aceptación internacional. Este atractivo espacio de encuentro cultural, que recorre las distintas formas de hacer y pensar las historietas, exhibió que sigue creciendo año tras año.

En tanto, en el marco de la Crack Bang Boom, el sábado pasado declararon al dibujante Eduardo Risso, principal impulsor de esta convención de cómics, encuentro de creadores, editores y lectores de historietas, ciencia ficción, juegos de rol y fantasía, como artista distinguido de la ciudad. Le entregó ese reconocimiento la concejala María Eugenia Schmuck.