Los animales como propagadores de salud y bienestar

Para conocer el origen de esta propuesta que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de María Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Diario UNO dialogó con la veterinaria Andrea Ríos.

tortugas.jpg Las tortugas. Permiten estimular la sensibilidad fina, el tacto y la percepción. Gobierno de María Grande

"La propuesta surgió a partir de mi formación como médica veterinaria. Durante el cursado tuve una materia que se llamaba 'Terapia Asistida por Animales', dirigida a personas con discapacidad y de la Tercera Edad, y en sus enseñanzas la profesora Dra. Stella Galván nos capacitó para que seamos agentes multiplicadores y poder continuar con esas labores en nuestros lugares de orígenes o lugares de residencia. Este proyecto ya lo había presentado hace tres años aquí en María Grande, pero no contábamos con un lugar en condiciones para realizarlo, y este año se nos dio", indicó la profesional.

Sobre la elección de los animalitos para acompañar la actividad, Ríos señaló: "Los animales elegidos deben reunir ciertas características en su comportamiento, adaptación y sociabilización. Por ejemplo, los perros son una labradora adiestrada para el rescate de personas en el agua, que desde pequeña fue criada con niños, es un animal cuya raza de por sí es muy sociable, no emiten ladridos si no es por alguna necesidad humana, lo cuál es muy beneficioso ya que al trabajar con personas con discapacidad podrían llegar a asustarse o reprimirse a la terapia. La otra es una bulldog francés de carácter muy especial, pacífica, se deja manipular, no son agresivos ante ningún contacto".

Respecto de los caballos añadió: "La selección del animal llevó su tiempo. Tenemos en este momento tres, los cuales son de edad avanzada, mansos y toda su vida estuvieron trabajando con personas, o sea que tuvimos la precaución de controlar que no emitieran patadas, ni mordiscos, que estuvieran con niños y adultos".

También animales más pequeños forman parte del encuentro. "La gallina es un animal de mi propiedad, acostumbrada a estar con mis hijos, no emite picotazos, y esta súper adiestrada. Y las tortugas, son de una amiga, ya que son reptiles nos sirven mucho para estimular la sensibilidad fina, el tacto y la percepción".

Al momento de describir lo vivido en el primer encuentro realizado hace 15 días, la veterinaria indicó: "Fue muy intenso, se vivió a flor de piel, ya que soy la única que tenía experiencia con personas con discapacidad, fue todo un desafío poder ir dando indicaciones de a poco a cada uno de los voluntarios y colaboradores. Pero pudimos observar una muy buena evolución en varios pacientes de la terapia, que se animaron a vencer sus miedos ante distintos animales, con el tacto, acompañamiento, paseos y juegos con cada especie. También realizamos actividades de motricidad, percepción y tacto junto con una kinesióloga, terapistas ocupacionales y demás personas del equipo".

Además, reiteró la invitación para este 29 de abril para disfrutar de la naturaleza y el contacto humano-animal que busca mejorar la calidad emocional y la seguridad en personas que lo necesiten.

caballo.jpg Un sábado de fiesta. Desde 1908, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. En María Grande habrá jornada festiva. Gobierno de María Grande

"Este sábado será el segundo encuentro, de 15 a 17. Ya contamos con el cupo de personas agotadas, se inscribieron más de 20 de distintas edades desde niños de 3 y 4 años hasta señores de 44 y 49 años. Gracias al apoyo que nos brinda el municipio con materiales didacticos y el seguro de los pacientes, al grupo que formamos de profesionales y voluntarios y a mi familia que me acompaña y son participes de la terapia, tanto mi marido como profesional veterinario y mis hijos que me manejan los perritos, fue posible dar comienzo a este sueño propio de poder brindarles asistencia a personas que quizás no pueden comunicarse verbalmente, pero a través de los animales lo realizan. La gratitud la vemos reflejada en sus expresiones, sus miradas, sus sonrisas, todo eso nos reconforta el alma a todo el equipo", describió la veterinaria.

Una fecha especial

Desde 1908, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. La fecha fue propuesta por el doctor Ignacio Lucas Albarracín, fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Nº 2786). Esta normativa, promulgada en 1891, expresaba por primera vez en el país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza.

Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850. Estudió derecho, pero no fue recordado por su carrera como abogado, sino por su férrea defensa de los animales.

A lo largo de su vida, fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde sus inicios, en el año 1879. Tiempo después, le tocó suceder a Domingo Faustino Sarmiento en la presidencia de la institución en 1885. Albarracín luchó por el fin de las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma, deportes que se practicaban entonces.

Además, Albarracín impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), que se promulgó el 25 de julio de 1891 y resultó pionera en su tipo. El desarrollo, encabezado por el abogado cordobés, fue la base legal que, tiempo después, incorporaron la Liga Internacional de los Derechos del Animal (1977) y la ONU.