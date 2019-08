Las chicas de Tilcara entrenaron por primera vez en el sintético

Las divisiones de Sub 14, Sub 16, Sub 18, Reserva y Primera del Club Tilcara entrenaron por primera vez en la flamante cancha de césped sintético.

La cancha se encuentra ubicada en las instalaciones del club, sobre Ruta 18. Las chicas trabajaron y disfrutaron de una jornada histórica para la entidad.

El nuevo espacio de entrenamiento, y donde jugarán de local, se inauguró en la tarde del jueves luego de varios meses de trabajo.

En la edición impresa de este viernes toda la información completa. Nota realizada por Andrés Martino.