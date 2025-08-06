Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

La ciudad de Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir oficialmente el certificado que la posiciona como candidata argentina para competir en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo. La entrega se realizó en el Salón Heraldo Peragallo, con la presencia de autoridades locales, vecinos y representantes del sector turístico.

Autoridades nacionales, provinciales y locales participaron de una jornada especial que celebró la nominación de la ciudad de Villa Elisa a uno de los reconocimientos más importantes del turismo rural a nivel global.

La actividad contó con la participación del director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, y el director de Turismo de la localidad, Alejo Taffarel. Previamente, la delegación realizó recorridos por distintos puntos de interés, como los almacenes de campo Francou y Don Leandro, el Museo Estancia "El Porvenir" y el parque Termas Villa Elisa.

Diploma para Villa Elisa

Durante el acto, se presentó el video institucional de la postulación y se entregó a la intendenta el diploma oficial que certifica la selección de Villa Elisa como uno de los ocho pueblos argentinos propuestos este año por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para participar de esta prestigiosa iniciativa internacional.

"Vivimos una jornada muy especial en Villa Elisa, una ciudad que hoy representa con orgullo el modelo de turismo y gestión participativa que impulsamos en Entre Ríos", expresó Jorge Satto. "Celebramos su nominación como Best Tourism Village, una distinción que reconoce no solo sus atractivos, sino también su estilo de gobernanza basado en la articulación público-privada y el compromiso colectivo enmarcado en el concepto de microrregión. Desde nuestra Secretaría y el Gobierno Provincial, entendemos que este premio no es solo para una gestión, sino para toda una comunidad que construye día a día un turismo sostenible, inclusivo y con identidad propia", agregó el funcionario de la cartera de turismo perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Villa Elisa integra la Microrregión Tierra de Palmares y fue destacada por su identidad rural, la conservación del entorno, la articulación local en la gestión del turismo, la calidad de servicios termales y la revalorización de productos, sabores y tradiciones autóctonas.

Qué es Best Tourism Village

La iniciativa Best Tourism Village, que impulsa desde el año 2021 la World Tourism Organization, identifica y reconoce a los pueblos rurales que sobresalen por su belleza, sus tradiciones y su compromiso con la sostenibilidad, posicionándolos como destinos turísticos de calidad.

Es el segundo año que Entre Ríos presenta candidatos a la elección nacional y logra representación. En 2024, el destino destacado fue Urdinarrain. Y en 2025, tras una exigente selección a nivel nacional, Villa Elisa se posicionó entre los ocho pueblos postulados por la Argentina para participar de la convocatoria global, junto a Carlos Pellegrini (Corrientes), Famatina (La Rioja), Maimará (Jujuy), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta) y Uspallata (Mendoza).

Las distinciones mundiales se conocerán a partir del mes de octubre.