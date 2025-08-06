Uno Entre Rios | La Provincia | Villa Elisa

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

6 de agosto 2025 · 21:55hs
Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

La ciudad de Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir oficialmente el certificado que la posiciona como candidata argentina para competir en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo. La entrega se realizó en el Salón Heraldo Peragallo, con la presencia de autoridades locales, vecinos y representantes del sector turístico.

Autoridades nacionales, provinciales y locales participaron de una jornada especial que celebró la nominación de la ciudad de Villa Elisa a uno de los reconocimientos más importantes del turismo rural a nivel global.

Se entrenaron diplomas a trabajadores de la Municipalidad de Paranpa que concluyeron estudios secundarios.

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

La procesión por San Cayetano será a las 15.30.

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

La actividad contó con la participación del director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, y el director de Turismo de la localidad, Alejo Taffarel. Previamente, la delegación realizó recorridos por distintos puntos de interés, como los almacenes de campo Francou y Don Leandro, el Museo Estancia "El Porvenir" y el parque Termas Villa Elisa.

Diploma para Villa Elisa

Durante el acto, se presentó el video institucional de la postulación y se entregó a la intendenta el diploma oficial que certifica la selección de Villa Elisa como uno de los ocho pueblos argentinos propuestos este año por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para participar de esta prestigiosa iniciativa internacional.

"Vivimos una jornada muy especial en Villa Elisa, una ciudad que hoy representa con orgullo el modelo de turismo y gestión participativa que impulsamos en Entre Ríos", expresó Jorge Satto. "Celebramos su nominación como Best Tourism Village, una distinción que reconoce no solo sus atractivos, sino también su estilo de gobernanza basado en la articulación público-privada y el compromiso colectivo enmarcado en el concepto de microrregión. Desde nuestra Secretaría y el Gobierno Provincial, entendemos que este premio no es solo para una gestión, sino para toda una comunidad que construye día a día un turismo sostenible, inclusivo y con identidad propia", agregó el funcionario de la cartera de turismo perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Villa Elisa integra la Microrregión Tierra de Palmares y fue destacada por su identidad rural, la conservación del entorno, la articulación local en la gestión del turismo, la calidad de servicios termales y la revalorización de productos, sabores y tradiciones autóctonas.

Qué es Best Tourism Village

La iniciativa Best Tourism Village, que impulsa desde el año 2021 la World Tourism Organization, identifica y reconoce a los pueblos rurales que sobresalen por su belleza, sus tradiciones y su compromiso con la sostenibilidad, posicionándolos como destinos turísticos de calidad.

Es el segundo año que Entre Ríos presenta candidatos a la elección nacional y logra representación. En 2024, el destino destacado fue Urdinarrain. Y en 2025, tras una exigente selección a nivel nacional, Villa Elisa se posicionó entre los ocho pueblos postulados por la Argentina para participar de la convocatoria global, junto a Carlos Pellegrini (Corrientes), Famatina (La Rioja), Maimará (Jujuy), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta) y Uspallata (Mendoza).

Las distinciones mundiales se conocerán a partir del mes de octubre.

Villa Elisa Best Tourism Village 2025 candidata celebración Certificado
Noticias relacionadas
En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

No habrá colectivos en la ciudada de Paraná y área metropolitana.

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil.

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

Ver comentarios

Lo último

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Ultimo Momento
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Policiales
Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Ovación
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

La provincia
Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del pan y el trabajo

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Dejanos tu comentario