Video: helicóptero Chinook opera en los incendios del Delta

En las islas frente a San Pedro, se encuentran más de 40 personas trabajando en cuadrillas para combatir la actividad ígnea, tanto por aire como por tierra. Esta tarde se incorporará a los medios aéreos un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En tanto, el informe del comando instalado en Alvear indica que realizaron un vuelo de patrullaje y no registraron actividad, por lo cual el equipo se quedó haciendo guardia.

En el resto de la provincia, se registraron distintos incendios en forestaciones y pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios.

Desde la provincia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados porque las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios. Piden evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.

SNMF: Entre Ríos, Neuquén y Corrientes con incendios activos

El helicóptero Chinook

La aeronave canadiense de gran porte, con capacidad de arrojar 10.000 litros de agua, ya se encuentra operativa en el área, tras su actividad en la Patagonia durante la semana pasada.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), derivó la aeronave Boeing “Chinook” a la base operativa de San Pedro, provincia de Buenos Aires, para fortalecer el combate de los focos ígneos en el Delta del Paraná.

En el lugar, el director de Planificación y Prevención del SNMF, Jorge Heider, explicó detalles del operativo en el Delta y describió las propiedades de la aeronave: “Las características de los focos en la zona, con fuego subterráneo, complica el trabajo de las brigadas, lo que daba la oportunidad de trabajar con un medio aéreo con capacidad de arrojar 10 toneladas de agua, volumen que se va a aprovechar para generar una humectación en el suelo”.

Cabe destacar que el Boeing “Chinook” arribó al país a principios de enero gracias a la gestión de la cartera de Ambiente nacional con la Corporación Comercial Canadiense, en el marco de un trabajo de cooperación y de contrataciones gobierno a gobierno. En ese sentido, Heider comentó: “Hace unos años desde el Ministerio se estaba trabajando denodadamente para tener un medio aéreo como este, que sea versátil y que no tenga la problemática de las aeronaves de ala fija que necesitan pistas largas para operar.

“Se trata de uno de los helicópteros más grandes del mundo con posibilidad de trabajar en incendios”, afirmó el funcionario nacional, a la vez que aclaró: “Para nosotros los medios aéreos son herramientas, el recurso más importante que tenemos son las y los brigadistas”.

En la base operativa de San Pedro también estuvo presente el intendente municipal, Ramón Salazar, que agradeció al Ministerio de Ambiente: “Nos ha mandado un helicóptero con unas características impresionantes, tenemos muchas expectativas que nos pueda ayudar a solucionar este problema”.