Victoria Tolosa Paz "quiere una gobernadora" en Entre Ríos

Según acreditó la agencia de noticias APF, la funcionaria aclaró: "Esto no es en contra de nadie. Siempre me gusta que haya mujeres jugando. Si se animan, tenemos que acompañarlas en el proceso de construir colectivamente. Si se animan y tienen con qué, en materia de qué propone y cuál es el presente y futuro de Entre Ríos, van a encontrar a esta red de concejalas, intendentas, diputadas y senadoras luchando para fortalecer el peronismo de esta hermosa Entre Ríos". Por otro lado, indicó que "no es un tema de nombres, es ser capaces de construir una oferta electoral que sea coherente con nuestro movimiento, leal a nuestro pueblo".