"Rogelio Frigerio va a ser el próximo gobernador de Entre Ríos"

Respecto de Entre Ríos, agregó que prepara una visita para las próximas semanas, aunque no precisó el destino: "voy a volver para los carnavales", prometió.

En entrevista con LT38 de Gualeguay, el alcalde porteño confirmó a su vez sus intenciones de llegar a la Casa Rosada: “todos los días me preparo para ser presidente”, indicó.

Sobre la realidad económica, consideró que "estamos en un país con poca inversión que no genera trabajo. Es angustiante lo que pasa y le digo a los argentinos que no hay soluciones mágicas. No existen. Hay que laburar, tener un plan integral y llevarlo adelante con firmeza y conducción. Si hacemos eso hay esperanza".

Y opinó sobre la relación entre el gobierno nacional y las provincias: "Quiero un país federal en serio. El gobernador de Entre Ríos que quiere hacer viviendas o rutas tiene que golpearle la puerta al gobierno nacional. Me causan gracia los que me acusan de centralista cuando el modelo contra el federalismo lo implementaron los Kirchner desde una provincia como Santa Cruz. Voy a revertir todo esto”.

También se refirió a la gestión de planes sociales y adelantó su política en la materia. “No tiene que haber intermediarios. Los planes hoy los otorgan las organizaciones y con ese poder presionan a la gente para que vaya a las marchas. El primer día eso se termina. El apoyo social lo debe dar el Estado y se acabó la extorsión de estas organizaciones", evaluó.

"Los planes no pueden ser eternos, deben tener un plazo. Seis meses o seis meses más. Lo otro es hacer cumplir la contraprestación. Si el plan dice que los chicos tienen que ir a la escuela, deben ir a la escuela", aseguró.

