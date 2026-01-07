Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Victoria volvió a ser escenario de una profunda muestra de dolor y reclamo colectivo por las chicas muertas el 30 de diciembre. La comunidad pidió justicia.

La ciudad de Victoria volvió a ser escenario de una profunda muestra de dolor y reclamo colectivo. Este miércoles por la tarde, familiares, amigos y vecinos protagonizaron una marcha pacífica de antorchas para exigir justicia por la muerte de dos trabajadoras que perdieron la vida en un incendio ocurrido días atrás en una rotisería local. El trágico episodio mantiene conmocionada a toda la comunidad y avanza en el ámbito judicial. La movilización tuvo su punto de partida en plaza Moreno, desde donde los manifestantes recorrieron calle Congreso portando antorchas, velas y carteles con mensajes de pedido de justicia. El trayecto culminó frente a la Jefatura Departamental de Policía, donde se realizó una concentración marcada por el silencio, la emoción y los reclamos dirigidos a las autoridades para que se esclarezcan las responsabilidades del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Natalí Ayelén García, de 39, quienes murieron tras quedar atrapadas en la cocina del local donde trabajaban. El incendio se produjo el pasado 30 de diciembre, en una vivienda ubicada en la ciudad de Victoria, en la cual funcionaba una rotisería conocida comercialmente como Costa Rica.

Según las informaciones, el fuego se desató en el interior del inmueble y se propagó rápidamente, lo que habría impedido que las trabajadoras lograran escapar a tiempo. Las circunstancias en las que se produjo el siniestro, así como las condiciones de seguridad del lugar, son ahora materia de investigación judicial.

Durante la marcha, los familiares de las jóvenes expresaron su profundo dolor y reclamaron que se investigue a fondo lo sucedido. “No fue un accidente, fue negligencia”, se leía en algunos de los carteles que portaban los manifestantes, mientras otros exigían controles más estrictos para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

En el plano judicial en Victoria

durante esta semana se tomaron las primeras declaraciones testimoniales a dos personas que se encontraban en el lugar al momento del incendio. Además, se aguardan las pericias de Bomberos Zapadores, que serán clave para determinar el origen del fuego y las condiciones estructurales del inmueble, así como el informe municipal, que deberá precisar si el local contaba con las habilitaciones correspondientes y cumplía con las normas de seguridad vigentes.