Víctimas de Escobar Gaviria responden a la sanción canónica

Silvia Muñoz, madre de una de las víctimas de Escobar Gaviria, hizo notar un dato no menor en el escrito firmado por Puiggari y es que en todas las cartas se repite la misma inicial: RDR. "Veo la nota y me avergüenza, porque es la réplica de la que recibí, no fue sólo RDR, ¿no pudieron al menos tomarse un minuto más y ponerle a esa mamá, como corresponde, las iniciales de sus hijos? Nos dicen: "Acá tienen, déjense de joder", dijo la mujer a Entre Ríos Ahora y cuestionó: "Increíble, Puiggari: Iglesia Católica Apostólica Romana, sos un fraude para todas las víctimas de abuso".