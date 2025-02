Vecinal Güiraldes: están abiertas las inscripciones para que jóvenes y adultos terminen la Primaria

Esta posibilidad está vigente desde hace casi dos décadas. Aldo Lamas es el profesor de Enseñanza Primaria que está a cargo desde el 2020, y explicó a UNO: “Lo importante a tener en cuenta en este sistema es que la escuela para jóvenes y adultos no es ciclada. Esto significa que no se repite, es modular. Y si alguien viene de alguna otra escuela nocturna o también quizá de la modalidad de jóvenes y adultos con algún módulo ya culminado, uno lo evalúa y lo vuelve a incorporar en el módulo que corresponda. Lo que también hay que considerar es que es a partir de los 14 años, sin límite de edad”.

“También hay que recalcar que la inscripción a la modalidad está abierta todo el año, porque muchas veces sucede que vienen de otro lugar, de otra ciudad capaz, y quieren comenzar, y están habilitados para ingresar siempre. Se suele acercar gente mayor más que nada que quiere terminar esas cuestiones que quedan pendientes. Y también se dan a veces otras particularidades: por ejemplo, ha pasado de que hay personas que ya han hecho la escuela Primaria hace muchísimos años atrás, y ha perdido todos sus papeles que registraban su título en esta instancia, y a esta altura con lo que hay en el sistema no se encuentra nada. Entonces se lo evalúa, se lo ingresa al último ciclo formativo y rápidamente, si está en condiciones, también se le puede dar el certificado en el que consta que concluye el estudio primario”, aclaró, y mencionó que es estos casos se presentan generalmente cuando quieren ingresar a la escuela Secundaria y no tienen una constancia de haber culminado la Primaria.

Vecinal Güiraldes.jpg En la vecinal Güiraldes mucha gente viene cumpliendo su sueño de terminar la escuela Primaria

Oportunidad y acompañamiento

En otras ocasiones, se inscribe gente que a lo mejor no tuvo oportunidad de acceder a la educación formal con anterioridad y deseo cumplir el objetivo de aprender a leer y escribir. Sobre este punto, Lamas refirió: “Pueden ser muy variados los motivos. Por ahí vienen chicos que fueron a escuelas integrales en las que no se les enseña específicamente a leer y a escribir, sino que a veces les dan mucho más talleres de oficio antes que lo que es la parte de la alfabetización. Son diferentes circunstancias de la vida, hay que ver en qué situación se llega cada uno. Esa es otra cuestión que siempre hay que tener en cuenta, que las personas que están en nuestra modalidad llegan por razones fundamentales. A veces que una persona a esta altura de la vida no tenga la escuela primaria terminada o no sepa leer y escribir, hoy en el siglo XXI, sucede porque puede haber tenido grandes problemas lamentablemente en su familia, en su crianza o en su pasado, o ha tenido problemas cognitivos muy serios en los cuales hay que hacer un trabajo profundo y un acompañamiento”, precisó el docente.

Vecinal Güiraldes 2.jpg

Por otra parte, Mónica Martínez, la presidenta de la vecinal, contó además que en la vecinal están inscribiendo para los talleres de oficios que se dictan cada año, entre ellos el de marroquinería, que siempre es un éxito. También van a dictar catecismo, que se dará los sábados de 16 a 17, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Para más información sobre la escuela Primaria, se puede contactar con el profesor al 343-4040149. Y por las actividades de la vecinal o el corso, con Mónica, al 3435144929.

Invitan al corso el sábado

Como todos los años, en la vecinal Güiraldes se realizará el corso “Roque Coqui Sánchez”. Será este sábado a las 21 en Avenida Churruarín, desde Gobernador Crespo hasta Juan Manuel de Rosas. La entrada es un alimento no perecedero a beneficio del merendero del barrio.

Mónica Martínez, presidenta de la vecinal, contó: “Desde hace 15 años hacemos el corso Roque Coqui Sánchez, en homenaje al pionero de las comparsas infantiles. Van a pasar los Bomberos Voluntarios; el Rey Momo Claudio Galeano; va a estar la comparsa de nuestra vecinal Las Totiñas, con chicos de 2 a 14 años; va a estar Tronco Tambor, que es un grupo de profesores que van a colaborar; Las Zumberas, y también las demás comparsas que van a participar el fin de semana de carnaval en el Corso Oficial de calle Maciá”.