Vacunación: aplicaron dosis de Covid-19 y antigripales

Comenzó la vacunación antigripal a mayores de 65 años no institucionalizados

Por otro lado, destacó que en el marco de esta semana todos los Departamentos de la provincia están abocados a llevar adelante acciones de inmunización. De esta manera, también se realizan charlas y actividades de promoción.

Al referirse puntualmente a la vacunación antigripal, Niz recordó que se continúa con embarazadas y puérperas, chicos de 6 a 24 meses (quienes el año pasado no se vacunaron o recibieron una sola dosis, este año deben colocarse dos, porque son cepas diferentes), de 2 a 64 años con condiciones de riesgo y el viernes pasado se inició con mayores de 65 no institucionalizados. En tal sentido, mencionó que actualmente a nivel nacional es un insumo escaso, por lo que se está a la espera de la llegada de Fluxvir para mayores de 65, y adelantó que desde este miércoles podrán inmunizarse quienes pertenezcan a fuerzas de Seguridad, estudiantes de Enfermería, y docentes y no docentes.