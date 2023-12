Vacuna contra el dengue ya se vende en Paraná

vacuna dengue takeda.jpg

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna TAK-003?

La vacuna fue aprobada para personas mayores de cuatro años, pero no se descarta que luego se apruebe para infantes menores a esa edad. De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, puede aplicarse la vacuna en cualquier persona independientemente si cursó, o no, previamente la enfermedad. Se debe aplicar en dos dosis en un intervalo de tres meses y su protección se mantiene durante cuatro años. No obstante, no se recomienda su aplicación en: personas embarazadas o lactantes, individuos con infección por VIH sintomática o asintomática, personas con deficiencia inmune o adquirida y pacientes con hipersensibilidad a sustancias activas o cualquiera de los ingredientes que compongan Qdenga.

Por otro lado, la TAK-003 no tiene contraindicación para personas que se hayan contagiado previamente de la enfermedad. Si bien no tiene acción sobre la infección previa, reduce la posibilidad de un segundo contagio en caso de que éste sea de una variante diferente, la cual -ante casos de reinfección- presenta mayor probabilidad de cuadros severos.

La CFA informó, de acuerdo a los estudios clínicos realizados previo a su aprobación en el país, que los efectos adversos más frecuentes entre pacientes de cuatro y 60 años son: dolor en el sitio de la inyección o leve rojez en la zona, dolor de cabeza y/o muscular, malestar general, cansancio y fiebre. Asimismo, el ente destacó que los efectos “ocurrieron generalmente en los dos días posteriores a la inoculación, de gravedad leve a moderada y duración corta -de uno a tres días- y menos frecuentes después de la segunda dosis de la vacuna que después de la primera”.

Incremento en la demanda de TAK-003 en Entre Ríos

Ante la consulta de UNO a tres farmacéuticos, coincidieron que la demanda por la vacuna contra el dengue se incrementó en los últimos días. No obstante, su comercialización en la capital entrerriana comenzó hace, aproximadamente, un mes y medio.

Uno de los profesionales de una conocida farmacia del microcentro indicó: “Qdenga tiene, en este momento, un valor de $40.891. Esta es la única vacuna, por el momento, que está ingresando”. En este marco agregó que, si bien la venta es bajo receta, “no está archivada, por lo que también se puede asistir a la farmacia a adquirirse como particular” y agregó: “Por el momento sólo IOSPER cubre esta vacuna y el precio queda en $30.667 pesos. Cabe aclarar que, al ser tan nueva, es posible que aún no hayan muchas obras sociales que cubran este producto”. Por otro lado, otra profesional comentó: “Se recibieron muchas consultas previo a que iniciara la comercialización de la vacuna, pero también después. Hemos tenido ventas, pero todas fueron con receta médica. La inoculación no se realiza en la farmacia, sino que la gente se la lleva con orden de aplicación”.

dengue.jpg En Paraná se registraron distintos focos de dengue.

Consultada sobre el stock de vacunas, comentó: “Al principio se consiguió sin problemas, pero luego hubo un periodo donde no podíamos conseguirla aunque ahora, afortunadamente, volvió a regularizarse”. Asimismo la farmacéutica destacó a UNO que, pese al incremento de la inflación, el precio no se vio afectado en gran medida: “Empezó a venderse, aproximadamente, en los 36.000 pesos hace un mes y hoy puede llegar a alcanzar hasta los 41.000, dependiendo del lugar a donde se vaya”.

Dengue en Entre Ríos: la situación actual

Consultado por los casos en la provincia el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, detalló a UNO: "A principios de 2023 hubo un brote donde se registraron 150 casos en la provincia. En invierno se cortó la transmisión al no estar el vector, que es el mosquito. En noviembre comenzamos a registrar casos que llamamos importados, es decir, de personas que tienen antecedentes de viaje previo a manifestar la enfermedad. Hasta el momento son cuatro casos confirmados, tres en noviembre y uno en diciembre. También estamos estudiando un par de casos más". En este sentido el epidemiólogo remarcó que las personas infectadas tenían antecedentes de viaje a lugares de Centroamérica y Chaco, donde hay circulación viral autóctona. "Estamos atentos a la situación porque, viendo cómo está la situación a nivel internacional, se verá cómo se comportan los casos en la provincia", agregó.

dengue.jpg El avance del dengue interpela a la comunidad ante la falta de adherencia a las medidas de prevención.

"Es muy importante tener en cuenta que, si bien la vacuna ayuda y es realmente un avance importante, no es lo único que se debe considerar cuando ocurre un brote de dengue o en situación de epidemia", aclaró y subrayó: "Lo más importante es el control del mosquito que transmite la enfermedad porque, más allá de la vacuna, ésta no impide la transmisión. Por lo tanto, las medidas que implementan los distintos municipios son fundamentales y hay que continuar con ellas, más que nada las relacionadas con descacharrización, teniendo además en consideración que estamos en una temporada de tanta lluvia". Asimismo, Garcilazo recordó que "el mosquito puede transmitir otras enfermedades, por ejemplo, el zika o chikungunya, que ya hemos tenido casos en la provincia y no se previene con la vacuna".

Respecto a la posibilidad de alguna campaña de vacunación por parte del Ministerio de Salud, el funcionario comentó: "Desde el Ministerio de Salud de la Nación se elaboró un informe donde se explica que la vacuna estará disponible para el sector privado, pero que no se va a disponer desde el sector público". Por otro lado, recomendó a las personas que "consulten con su médico de cabecera, para ver si se les recomienda la vacuna o no. Recordemos que la vacuna puede disminuir el riesgo de casos graves, pero no la infección. Es decir, uno puede infectarse de todos modos y presentar síntomas". Por otro lado recordó: "En la mayoría de los casos la enfermedad se presenta con una fiebre alta, acompañada de dolores musculares e incluso síntomas gastrointestinales, pero lo que llamará la atención es que no habrá ningún síntoma respiratorio como tos o dolor de garganta". En este sentido, destacó la necesidad de asistir con un médico para realizar el diagnóstico y no automedicarse.

Cómo prevenir la presencia del mosquito

Se debe recordar que las recomendaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos para evitar la presencia del mosquito son: cambiar el agua de los bebederos de mascotas a diario, evitar el agua estancada en baldes u otros objetos, desmalezar y limpiar patios y jardines. Asimismo se recuerda la necesidad de colocarse repelente cada tres horas.