UTA Entre Ríos hará paro de colectivos miércoles y jueves

La UTA Entre Ríos adhiere al paro nacional por reclamo salarial y no habrá colectivos urbanos ni de media distancia durante 48 horas esta semana.

El motivo de la huelga es que los choferes del Interior del país cobran menos que sus colegas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quienes recibieron este año un importante aumento que elevaba por encima de 700.000 pesos el básico del sector desde marzo. Los haberes de los choferes porteños y bonaerenses quedaron en $1.088.160 ($737.000 de básico inicial, $101.160 de viáticos, $250.000 por suma fija no remunerativa, que se paga el 15 de marzo).

,Pero los salarios de los colectiveros de las provincias quedaron desenganchados de esa paritaria y exigen remuneraciones equitativas.

La negociación entre el sindicato nacional de colectiveros y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) no encontró acuerdo y los representantes de la empresas echaron la culpa a los gobiernos de distintos niveles. Señalaron que la asignación de recursos al sector no ha variado sustancialmente y que "las autoridades competentes en la materia a nivel provincial y municipal no han tomado conciencia de la gravedad de la situación del Transporte del Interior".

A su turno, los dirigentes gremiales ratificaron que "las necesidades de los trabajadores es la misma" y acusaron que se continúa colocando a los empleados del sector "como rehenes de intereses que nos resultan ajenos, mientras en esta puja el tiempo pasa y los daños avanzan".

Los dirigentes de la UTA concluyeron que de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán "hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan".