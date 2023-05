Usura: Adrián Meynier, exsecretario de Apuner, acordó una pena condicional de tres años

Adrián Meynier, ex secretario de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), recibió este martes 30 de mayo una pena condicional de tres años por el delito de usura. El ex tesorero prestaba servicios en el Departamento Alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la UNER. Había organizado un sistema de “ayuda” económica para los beneficiarios de planes sociales, que debían recurrir a estas alternativas, para poder obtener fondos para adquirir más productos de primera necesidad para sus domicilios. Meynier fue condenado por el delito de usura, no por el cobro de tasa, sino porque no se encontraba habilitado para hacerlo.