Domínguez, que va 15° en la respectiva lista de Adán Bahl, le contestó con declaraciones enviadas a UNO donde remarca que la regularización del personal estatal es “un acto de absoluta justicia”. Advirtió que, con ese discurso, Lena “ataca la paritaria” y además “va en contra de los trabajadores, los desprecia y ningunea su tarea cotidiana”.

“El pase a planta permanente y el reconocimiento de la estabilidad son parte de un proceso de discusión paritaria que se llevó adelante en 2022, con el control de distintas áreas del Estado y con criterios objetivos, respetando la antigüedad de los trabajadores”, aseguró la dirigente de UPCN.

Sobre la acusación de la legisladora radical –con quien compartirá recinto en caso de un triunfo peronista en la provincia–, apuntó: “Es evidente que tiene un total desconocimiento respecto a cómo funciona el Estado, sobre todo aquellas áreas que son críticas y tienen mayor cantidad de empleados, que estaban trabajando en forma precaria”.

Domínguez indicó que quienes cubren suplencias “van realizando la cobertura de vacantes con continuidad, y después de eso lo que se hace es regularizarlos, que es muy distinto que incorporar masivamente trabajadores y trabajadoras al Estado”, aclaró.

Allende Carina Dominguez.jpg Carina Domínguez, número 2 del jefe de UPCN Entre Ríos y ex diputado durante 20 años, José Allende

“Es lógico que Lena no sepa cómo funciona el Estado porque hace muchos años que no son Gobierno”, señaló Domínguez. En ese sentido afirmó: “Se nota que no ha recorrido escuelas, comedores ni instituciones de salud, porque si no se daría cuenta de que los enfermeros son pocos, al igual que el personal de servicios, y que a veces hay solo dos ordenanzas para limpiar toda la escuela en el turno mañana y en el turno tarde”.

Por eso entendió que las declaraciones de Lena responden “o bien al desconocimiento o bien es información malintencionada”.

Respecto al “monitoreo” opositor de lo pases a planta que reclamó la diputada nacional, Domínguez expresó: “Los listados son públicos y fueron controlados por los sindicatos” y ofreció proporcionarle “las actas paritarias y toda la documentación homologada por la Secretaría de Trabajo, donde no hay un festival de designaciones".