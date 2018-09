UNER dispondrá partidas extraordinarias para becas y los comedores estudiantiles

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos ( UNER ) Andrés Sabella anunció una serie de medidas destinadas a favorecer a la comunidad universitaria estudiantil, ante las dificultades que atraviesan para cursar sus estudios, por el incremento de los costos. En tal sentido, indicó que pondrá a consideración del Consejo Superior la incorporación de 162 becas extraordinarias para que los alumnos beneficiarios tengan asegurado el almuerzo desde agosto a diciembre en los comedores de la universidad. De esa manera, tendrán cobertura de comedor gratuita. Esta medida, dijo, es una continuidad de las políticas de bienestar estudiantil previstas para 2018, que implicaban el otorgamiento de 754 becas.

Con respecto al valor de las becas se tratará también en el órgano de conducción de la universidad, el aumento extraordinario de las becas a partir de octubre, tomando como referencia los aumentos que se otorguen para los auxiliares alumnos y respetando las relaciones porcentuales y topes.

Además, adelantó que a los 782.000 pesos de fondo para comedores, se propondrá al Consejo Superior adicionar una partida extraordinaria de 500.000 pesos que permita cubrir la diferencia entre el valor de cada comida que se cobra actualmente y el costo del servicio, para garantizar que hasta marzo de 2019 no se aumente el valor del plato a los estudiantes.

Actualmente, el valor del plato en los comedores universitarios de Paraná y de Oro Verde es de 15 pesos. Los comedores son administraciones autogestionados, por lo que el compromiso de las autoridades de la UNER es subsidiar esa diferencia.

La universidad tiene comedores comunitarios también en Concordia –licitado–; uno autoadministrado en Concepción del Uruguay; en Villaguay funciona a través de un convenio con la Municipalidad; y en Gualeguaychú opera a través del sistema de beca.

La reorientación del presupuesto universitario, frente a las nuevas urgencias, abarca también la asignación de partidas extraordinarias, a las fotocopiadoras, de resmas de papel para que se pueda seguir accediendo al servicio de fotocopiado a los mismos valores que en el primer cuatrimestre. Eso generará una inversión adicional a la prevista de aproximadamente 100.000 pesos, estimó Sabella.









La situación en Educación





Una nueva asamblea definía anoche la continuidad o no de la toma en la Facultad de Ciencias de la Educación, vigente desde hace 25 días, en defensa de la educación pública y en contra del recorte presupuestario. Al cabo de casi dos horas y media de discusión –al cierre de esta edición–, aún no se habían votado las mociones. Los docentes propusieron que se levante la toma y se normalicen las actividades, mientras que agrupaciones como La Colectiva, el Frente Universitario Popular y la Federación Juvenil Comunista decidieron no participar más de la toma, y proponen encarar un nuevo plan de lucha. Desde el movimiento Indignados se pretendía seguir con la toma.