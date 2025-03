Un 40% de quienes recurren a los tratamientos estéticos son hombres

Los tratamientos estéticos para mejorar la apariencia ya no son exclusivos para mujeres. Los varones los demandan cada vez más, sin prejuicios ni tabúes

Los conceptos de masculinidad son parte de una construcción social y van cambiando con el tiempo. En esta evolución histórica, se van derribando prejuicios y dejando de lado creencias acerca de numerosas prácticas, naturalizadas e impuestas como verdades absolutas en algunos casos. En este contexto, en el que además se fueron reconociendo y legitimando los sexos no binarios, se fueron permitiendo y aceptando cuestiones que incluso eran tabúes, como el hecho de que recurrir a tratamientos estéticos o médicos para rejuvenecer o mejorar la apariencia física no sea solamente cosa de chicas.

Un reciente informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) reveló que un 31% de los pacientes que se someten a un tratamiento de este tipo son hombres. Si bien en Argentina no hay cifras precisas sobre esta tendencia, profesionales de la salud vinculados a la medicina estética y asesores de imagen dan cuenta de que el porcentaje ronda el 40%.

3.jpg

La doctora Johanna Furlán es especialista en cirugía plástica y reconstructiva, en armonización facial, y en medicina de ingeniería tisular. Brinda sus servicios en General Ramírez, Crespo y Buenos Aires, donde atiende a hombres famosos como Bebe Contepomi, El Tirri, Fernando Carrillo, Luis Ventura, entre muchos otros (y por supuesto, también a famosas). Sobre esta tendencia contó a UNO: “La demanda de los hombres con respecto a los tratamientos en medicina estética y en los tratamientos quirúrgicos ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás antes eran un 5% o un 10% de los pacientes, pero ahora, por lo menos en mi caso, tengo entre un 60% a un 70% de mujeres, y entre un 30% a un 40% de hombres”.

Sobre este punto, aseguró: “El hombre entendió que el bienestar también pasa por lo físico y por lo estético. Ha aumentado un montón la demanda, y asociado a esto han crecido muchísimo los tratamientos que podemos ofrecer, no solamente en medicina estética, sino en lo quirúrgicamente hablando: hoy los pacientes varones, por ejemplo, bajan de peso y no les gusta su apariencia y lo pueden tratar. Con respecto a la caída del cabello, hemos mejorado notablemente la autoestima en muchísimos hombres que nos han consultado, realizando implantes capilares; o haciendo tratamiento de otoplastia, que sería el caso de los que tienen orejas más grandes”.

2.jpg Cosa de hombres: ellos también se ocupan de la belleza

Asimismo, observó: “La verdad es que la variedad es inmensa, y en Entre Ríos hay una gran oferta y demanda de tratamientos. Yo trabajo un montón en Entre Ríos, en Buenos Aires también, y me sorprende la cantidad de consultas de hombres que hay en nuestra provincia, y esto se sigue expandiendo, cada vez crece más mi estadística con respecto a los varones. Creo que se sienten cómodos y obviamente el tratamiento les funciona. Tengo, por ejemplo, pacientes que se quieren ver bien para un cumpleaños, para un casamiento o algún evento, y no tiene que ver con el tipo de sexualidad, ni mucho menos, ya que vienen tanto heterosexuales como homosexuales”.

En cuanto a los rangos de edades de los hombres que más se cuidan, la especialista señaló: “Tengo pacientes varones que son adolescentes, y muchos me consultan por cicatrices de acné, o porque se quieren ver mejor; o porque tienen muchas manchas, pasando por tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos. Con respecto a la caída del pelo, los pacientes que antes operaba venían con 60 años, y hoy estoy haciendo implantes a los 20 o 30, porque básicamente no quieren llegar a como están sus papás, o sus abuelos; es lo que la mayoría viene y manifiesta. Hoy hacen prevención”.

“He tenido desde pacientes de 81 y 85 años, hasta chiquitos de 5 o 6 años que por supuesto quien ha consultado fue su mamá por alguna cirugía, como por ejemplo de reparación de orejas y demás. Habitualmente el límite de edad es desde la adolescencia en adelante. Los centennials, los millennials, consultan con más facilidad y menos tabúes. Los de 30, 40 años, siempre vienen por el tema del pelo y después se van aggiornando y quieren mejorar su cara también, y su cuerpo. La verdad que hoy se han perdido mucho los prejuicios y consultan un montón”, destacó, y dejó un teléfono para consultas: 3436205784.

1.jpg Johanna Furlán es especialista en cirugía plástica y reparadora y en Buenos Aires atiende a hombres famosos, como a Bebe Contepomi. Gentileza: Johanna Furlán

Tratamientos estéticos más demandados por varones

Ante la consulta de cuáles son los tratamientos más solicitados por los varones, Furlán precisó: “Básicamente es el capilar. El tema capilar en el varón es súper importante, así como, por ejemplo, lo es la celulitis en la mujer. Les genera mucha alteración en su autoestima, en su masculinidad, no es un tema menor. La verdad es que se ven lindos cambios, los pacientes lo notan, les gusta mucho, son cambios que son duraderos, así que los capilares es lo más buscado. Además, hay tratamientos para las manchas, para lo que es arruga fina, arruga gruesa; me consultan varios por querer sacarse por ejemplo, algún cúmulo de grasa en flancos, en abdomen; les molesta a los varones, saben que con el gimnasio no se va, y lo tratamos con una lipoaspiración. Es una de las cosas que también consultan bastante”.

A su vez, afirmó que “el varón en general es más estable en los tratamientos, cumple mejor, es mucho más fiel en el sentido de no está yendo con un médico, después con otro, sino que siente confianza, sabe que los tratamientos funcionan y si uno les dice que vengan cada tres meses, lo hacen rigurosamente”. Y comparó: “La mujer en ese sentido es más volátil, en algunos casos busca precios, más variedad, quiere informarse mejor, busca el apoyo de amigas antes de hacerse tratar con determinado médico o determinada médica; cuentan además con mayor variedad de tratamientos. Las mujeres se mueven más por las modas, los hombres no”.

“Hay unas diferencias súper interesantes a nivel cultural, a nivel sociológico, a nivel filosófico también. Es raro que los varones lleguen con una idea específica. Ellos se animan a probar tratamientos nuevos y, en mi experiencia, confían mucho más en mi indicación: saben que si yo les digo ´hacé esto´ es porque tiene evidencia, porque va a funcionar. Lo que no funciona no lo voy a recomendar. Obviamente es medicina, hay que entender que el cuerpo es muy dinámico y que no todos responden igual, pero siempre con la mayor de las certezas y la mayor de las verdades, se genera mucha confianza”, reflexionó.

También el doctor José Luis Brunini, especialista en cirugía plástica y reparadora en Chajarí, señaló: “Cada vez se están viendo más hombres, y se ven cada vez más de todas las edades. Por un lado, los jóvenes buscan más tratamientos estéticos como bótox o algún relleno con ácido hialurónico. Y después de eso, en el rango de los de los 35 a 45 años, y los más grandes generalmente, van por algo más quirúrgico, como son las blefaroplastias, que son las cirugías de párpados”.

4.jpg Los implantes y los tratamientos capilares son los más demandados por los varones, de diversas edades

La cosmiatra y esteticista de Paraná Lorena Benítez coincidió en que los hombres se dedican mucho más que antes al cuidado personal: “Desde los 18 años muchos se hacen depilación”.

Por su parte, Marcelo García Névez, peluquero y asesor de imagen en la capital entrerriana, contó que esta tendencia comenzó “desde finales de los 90, con la expansión de la tecnología y de internet. “Antes el varón era más tímido y se cuidaba a escondidas, pero luego se dio esta revolución en la estética, tanto en lo femenino como en lo masculino, y el hombre se atrevió a usar más libremente cremas para el cabello y la piel, elegir mejor los outffits de sus vestimentas, buscar tal o cual tendencia de moda. Se informaron sobre los beneficios de los productos para las arrugas, para el cabello, para los músculos y demás”.

“Arrancaron los más jóvenes, después siguieron los de mediana edad y hoy diría que son todos. Tengo muchos clientes de 50 años para arriba que me consultan sobre la caída de pelo, los trasplantes, los productos que pueden utilizar. Tengo otros de 30 que quieren un corte vinculado a alguna moda, porque hay varias tendencias por suerte hoy y no hay ya un solo corte o masculino o un peinado. Y los niños también eligen su estilo, tomando como modelos a futbolistas, tenistas, y ahora a Franco Colapinto: muchos piden un corte como el suyo”, acotó, y aseguró: “En mi salón tengo 40% de clientes masculinos y 60% femeninos”.

Tratamiento estético.jpg

Cambio de época

Sebastián Sigal, licenciado en Psicología en Paraná, analizó los cambios sociales que contribuyeron a que se fueran dejando de lado los rígidos convencionalismos sobre la masculinidad, y explicó: “Los roles de las mujeres y de los hombres no son iguales que hace tiempo atrás. Ya no son tan marcados los géneros, y además que abren otras perspectivas respecto a lo que eran los géneros de manera polar. Esto ha hecho que se entremezcle más todo lo que tiene que ver con algunas tendencias que estaban asociadas principalmente a las mujeres”.

“Con estos cambios, hoy lo social de alguna manera se ha vuelto más horizontal en algunas cuestiones referidas a lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, y los modelos clásicos. Algunas cuestiones de hábitos empiezan a ser comunes, de alguna manera. Esto tiene que ver con las costumbres”, concluyó el especialista sobre esta tendencia, que crece en una cultura en la que predomina el culto a la imagen.