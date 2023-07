Uber en Paraná: la palabra más buscada

Pese a la palabra constante de los taxistas o remiseros en contra del servicio hay una palabra que no es tenida en cuenta: los choferes. En este sentido UNO hizo una serie de viajes para dialogar con conductores y conductoras de Uber en la ciudad de Paraná que, de forma anónima, compartieron sus experiencias.

Sin título-Taxis UBER.jpg

H.G tiene 45 años y, además de trabajar con Uber, se desempeña como conductor de ambulancia. “Estoy separado hace un año aproximadamente y, como empecé a estar más tiempo solo, decidí hacerme chofer. Tengo la oportunidad de tener un ingreso más y también puedo manejar más tranquilo, porque es algo que realmente disfruto”, comentó y agregó: “En lugar de quedarme en casa, puedo salir y hacer dinero, algo que en esta situación económica es sumamente importante”.

Por otro lado D.I es una mujer de 40 años que, así como H.G, se separó y debió recurrir a Uber para tener un ingreso adicional a su trabajo formal para llegar a fin de mes. “Estoy hace algunas semanas como conductora y me ha ido bien, el servicio tiene mucha demanda en Paraná y como mujer me hacen sentir segura las medidas que pone la aplicación”.

"Pago las cuentas haciendo viajes con Uber"

Por su parte C.A es, además de conductor en Uber, remisero en una empresa de la capital provincial y aseguró: “A diferencia de otras personas, que utilizan sus autos particulares, al ser un remís con habilitación puedo manejar tranquilo y en simultáneo tomar viajes con Uber o Vamos Rápido. Escuché que hubo conductores particulares a los que el Municipio les quitó el auto y los multaron por alrededor de 100.000 pesos, pero por suerte a mí ni a ningún conocido nos sucedió”. Consultado por los motivos de utilizar Uber, indicó que recibe una ganancia más conveniente al utilizar la aplicación y, por otro lado, surgen varios viajes a lo largo del día.

En este sentido UNO dialogó con F.T quien es conductor particular con Uber y, cuando fue consultado por esta situación, indicó: “Cuando me toca manejar, por ejemplo, a la zona céntrica donde es más probable encontrarse con inspectores me pongo un poco nervioso porque sí sé de otras personas que les quitaron los vehículos e incluso los multaron con esas cifras. En estos casos pido a los pasajeros si pueden subirse en la parte de adelante del coche”. Además, se preguntó al chofer el motivo de haberse adherido al servicio de transporte y respondió: “Trabajaba en una empresa de logística pero fui despedido hace, más o menos, tres semanas. Mientras busco otro trabajo más estable, pago las cuentas haciendo viajes con Uber. La aplicación te pone ‘desafíos’ donde, por un determinado número de viajes antes de cierta hora, te da una especie de bono y es un buen incentivo”.

Uber en Paraná.jpg

Finalmente, UNO conversó con K.Z una mujer que recientemente perdió su trabajo y estaba en su primer día como conductora en la aplicación. En este sentido, fue consultada sobre el proceso de asociación a la empresa: “No encontraba trabajo en el rubro que siempre ejercí así que mi hija y mi yerno me hablaron de Uber. Como tengo un auto, decidí animarme y les pedí ayuda para abrirme un perfil, pero el proceso demoró varios días, pues tenía que adjuntar documentación en torno al vehículo, sobre mí e incluso tuve que ir a una comisaría para pedir un certificado de buena conducta”.

¿Qué dicen los usuarios y la Municipalidad sobre Uber?

A través de Instagram UNO realizó una encuesta para que los vecinos paranaenses compartan sus experiencias de uso con la aplicación y la mayoría calificó el servicio como “excelente”. En este sentido un usuario comentó: “Es más barato que un remís y/o taxi y más eficiente a la hora de esperarlo”, otro acotó: “Es más barato que otros servicios, llegan a tiempo y tienen información personal”. Asimismo, varios usuarios coincidieron en que las tarifas son más económicas y que se determinan en base a la demanda de choferes en la zona, el horario y la distancia, además que la aplicación informa al pasajero el tiempo exacto de espera, la ubicación del auto así como la patente, el nombre del chofer y una calificación basada en la experiencia de otros usuarios.

LEER MÁS: Uber tienta a taxistas paranaenses a registrarse en la app

Sin embargo otro internauta indicó: “No tiene cobertura para el transportado, no tienen carnet habilitante y tampoco tarifa fija”, no obstante UNO averiguó que en la ciudad de Paraná y en todo el país tanto los choferes como los pasajeros se encuentran cubiertos por Responsabilidad Civil y Accidentes Personales a través de Seguros SURA, aunque aún no cuenta con la habilitación correspondiente para ser utilizado de forma legal en la capital provincial. En torno a este aspecto se consultó a Juan Manuel Tamareu, secretario de Seguridad Vial y Ordenamiento Urbano, que indicó: "La Municiallidad de Paraná, en más de una oportunidad, declaró ilegal este sistema de traslado de pasajeros, sencillamente porque no cuentan con la habilitación local, sumado a que no tributan en la ciudad o la provincia. Lo más grave, al no estar autorizados, no cuentan con seguros que cubran al chofer o pasajero ante la eventualidad de tener que enfrentar con la cobertura por un siniestro vial".

Las sanciones por usar Uber en Paraná

Asimismo el funcionario detalló que a partir de los distintos operativos en materia de control vehicular en la vía pública, "si se detectaran personas que ejecuten el servicio de transporte de pasajeros sin contar con las autorizaciones y/o habilitaciones exigibiles, serán pasibles de las sanciones previstas en las ordenanzas vigentes como multa, inhabilitación, decomiso, retención y/o secuestro de licencias de conducir y/o vehículos con que se verifique la prestación del servicio, entre otras". En este sentido informó que en Paraná se han detectado vehículos en los que se constató el servicio de Uber: "En estos casos se han retenido los vehículos y las licencias, remitiendo las actuaciones a los Juzgados de Faltas para que los infractores puedan continuar con las gestiones pertinentes, como abonar las multas del caso, que tenemos entendido han ascendido a 200.000 pesos".

Taxis en Paraná.jpg

Consultado por el procedimiento de habilitación para este tipo de servicios, Tamareu detalló: "Se solicita una licencia de conducir especial, acorde con la actividad que va a desarrollar. Para el transporte de pasajeros se requiere test psicológico, certificado de reincidencia y un seguro para el transporte de pasajeros. Además se llevan adelante controles técnicos de las unidades de traslado para asegurar que estén en condiciones para prestar el servicio".

El funcionario insistió que este tipo de aplicaciones para el traslado de personas o mercadería "exceden la competencia de la Secretaría de Seguridad Vial". Finalmente, al ser consultado por las intimaciones de la Municipalidad a la empresa, no especificó si se realizaron trámites legales para llevar adelante el cese de la actividad, sólo "intimaciones públicas".