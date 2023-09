Uber en Concordia podría comenzar a operar en un mes

Recientemente se informó que la aplicación Uber realizó su lanzamiento para llegar a Concordia, entre otras siete ciudades más en todo el país. La empresa privada de la industria del transporte tiene como objetivo una nueva forma de movilidad, además de brindar oportunidades de ganancias para todas las personas que se registren, ya sea con un auto particular, un taxi o una moto.

En Concordia un problema existente actualmente es la necesidad de contar con más remises en la calle, ya que muchas veces los usuarios no logran conseguir un auto a disponibilidad –se potencia los días de lluvia o por las noches– y esto tiene que ver con la falta de autos en la calle. Quizás con esto se logre complementar una falencia que tiene el servicio actualmente.

Juan Labaki, vocero de la empresa en Argentina y la región precisó: “Empezamos todo lo que es el proceso de registro de conductores, ya sea con autos particulares, con taxis o con motocicletas para la ciudad de Concordia. En Paraná estamos desde 2020”.

Labaki contó que ya está abierto el registro para quienes deseen trabajar. “Esa es la posibilidad a partir de hoy, para que la gente se registre con distintos vehículos, uno se puede registrar con un auto particular, con un taxi o con una moto”, se refirió en LT 15 Radio del Litoral a la web https://t.uber.com/uberargentina

Labaki precisó que no se puso un plazo para el inicio de las actividades en Concordia. "Puedo dar estimados en base a lo que fueron lanzamientos recientes. Por ejemplo voy a nombrar cuatro ciudades: Bariloche, Río Grande, Ushuaia e Iguazú más o menos desde que se empezó el registro hasta que pudo ponerse en disponibilidad la aplicación fueron entre tres y cinco semanas. Deberíamos estar hablando del tiempo similar para el caso de Concordia", señaló.

Un dato importante para destacar es que la antigüedad de los autos para estar habilitados es desde 2004 en adelante. “Los autos tienen que ser cuatro puertas, tener aire acondicionado y desde ya todos los elementos de seguridad. En el caso que no sea el auto propio tiene que contar con la cédula azul que te permita manejar ese auto. Y en el caso de las motos es lo mismo y a su vez tiene que tener, desde ya la posibilidad que una persona se siente, si uno va a ofrecer los viajes en Uber Moto. Si uno piensa no hacerlo y tiene una caja atrás para llevar artículos no hay ningún problema, y lo otro que sí es requisito es tener un segundo casco adicional para entregarle a la persona que viaje”, manifestó.

Labaki contó que en muchas ciudades del interior del país el servicio funciona de manera óptima. "Ciudades como Córdoba y Comodoro Rivadavia está funcionando muy bien, en Río Grande que está disponible hace apenas dos meses está funcionando muy bien, ya hay 300 personas que manejaron y ganaron plata con Uber y más de 6.000 en Río Grande que lo usaron para moverse en la ciudad. Igualmente, cada ciudad tiene realidades distintas. No sólo en términos, urbanos y geográficos, sino también de que cuáles son las maneras en que cada una de estas ciudades se mueve y en que viven y quiénes la visitan".

Consultado de qué es Uber, el responsable en comunicación resumió: “Uber tiene varias funciones, pero la que está más expuesta en Argentina es la movilidad, es decir los viajes. Es una aplicación que se instala en el teléfono y que lo que permite es, a partir de la aplicación uno pone un destino en la ciudad donde está y poniendo el destino la aplicación va a ofrecer distintas formas de moverse, indicando el tiempo final del viaje, el tiempo que uno va a esperar hasta que llegue un conductor o conductora y el precio de referencia. Ya seleccionando el destino la aplicación empieza a ofrecerles ese viaje a distintas personas que están conectadas con su auto, con su moto. Una vez que un conductor aceptó el viaje, la aplicación le dirá que Pedro, José, María o Alberto lo está yendo a buscar en 5 minutos al punto que uno indicó como el lugar donde hay que pasarlo a buscar. También se va a incluir la información de cuál es el auto, cuál es el color del auto, la chapa y cómo otras personas que viajaron con ese conductor calificaron la experiencia. Toda esa información va a estar disponible al alcance de la mano en la aplicación”.

Además de la modalidad de viaje en auto, también existe la chance de moverse en moto, como también el envío de algún paquete o lo que sea, que habitualmente se lo conoce como motomandado. “Para eso hay otras dos opciones que de acuerdo con el tamaño del artículo, que necesitamos llevar van a variar. Cuando necesitamos el baúl de un auto, eso es Uber Flash y cuando es algo más pequeño es Flash Moto”, finalizó.