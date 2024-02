Uber: sin colectivos desde las 14, crece la demanda de motos

UBER.jpg

Para utilizar Uber hay que descargar la aplicación en el celular y un dispositivo con acceso a Internet. El sistema ofrece un servicio de transporte privado, similar al que ofrecen los taxis. Para requerirlo, el usuario debe informar su ubicación y el destino al que pretende llegar. Completado ese paso, la aplicación pone a su disposición choferes de autos y de motos que le ofrecen hacer el viaje, y le informa el monto de la tarifa. El interesado elige la opción que le parezca mejor y luego el chofer debe responderle si acepta o no el viaje. “El viaje a mí me llega por mensaje y yo acepto o no. Y al usuario le llega otro con el nombre de la persona que va a buscarlo. También la aplicación tiene la opción para que el chofer y el pasajero puedan mandarse algún mensaje, como por ejemplo ´estoy afuera´, o cualquier cosa que quiera decirle al cliente. Me pasó con un chico que venía de Santa Fe que me mandó un mensaje diciendo que lo aguantara un momento, porque venía en el colectivo desde allá, así que le dije no tenía problema y que le esperaba un ratito”, contó Andrés.

El pago, según mencionó, se puede hacer a través de la aplicación con el medio electrónico que uno elija, y sino con billetes al momento del viaje. Sobre este punto, precisó: “Se puede utilizar cualquier forma de pago en la aplicación, o abonar en efectivo cuando llegás al destino. Una vez que el cliente pone desde dónde hacia dónde va, ya sabe lo que va a pagar. Además, hay días u horarios en que hay descuento, por ejemplo te sale el 20% menos tal día”.

Uber Moto.jpg Crece la demanda de Uber Moto Foto: Uber

El conductor también contó que para brindar el servicio hay que cumplir determinados requisitos, como tener papeles del vehículo en regla, seguro pago y certificado donde conste que no se tienen antecedentes penales; además debe llevar dos cascos, ya que el pasajero está obligado a usar uno. Gracias a la aplicación, la persona que tiene que trasladarse sabe quien lo va a buscar y seguir el recorrido en su celular para constatar que el chofer no salga de su ruta. “Una vez que tenés todo hecho, te presentan en la aplicación y todos los días te preguntan si es la misma moto la que usás para trabajar; hay que poner una foto y por ejemplo, yo tenía algo roto y lo tuve que arreglar, porque sino no me aceptaban en la aplicación”, indicó.

Andrés afirmó que “los viajes rinden y es algo que te deja ganancia, aunque no es que te vas a ser rico como chofer de Uber Moto”. Y aclaró: “Sí te mantenés trabajando con esto, pero hay que invertir tiempo, porque Uber te pone un objetivo y te da un incentivo si hacés 60 viajes”.

Asimismo, refirió: “La aplicación te dice de lunes a lunes en qué hora hay más demanda”.

Lo que deben considerar los choferes es que hay un máximo de 12 horas en las que se permite trabajar, para garantizar que esté descansado al manejar, y ellos pueden elegir cuándo trabajar, desconectándose de la aplicación si prefieren no hacer viajes en determinado momento del día.

Calificación

El cliente puede calificar el viaje, en base a la conducta del chofer, o del estado del vehículo. Se colocan estrellas amarillas y si los califican mal van perdiendo puntos, lo que luego hace más difícil que otro cliente los elija. Acerca de este tema, Andrés mencionó: “Hay muchos que manejan rápido y no respetan las normas de tránsito y a veces tampoco los semáforos y el cliente lo puntúa, también lo hace por las condiciones en que está la moto. “Una señora me contaba que no le puso ninguna estrella a alguien que la llevó porque fue muy rápido”, concluyó.

Reclamo de taxistas

Desde que Uber recaló en Paraná, desde el sector de los taxistas reclaman que se realicen controles y se impida su funcionamiento, con el argumento de que “es un servicio ilegal que no cumple ninguna de las reglas, normativas o leyes de un transporte de pasajeros”.

Sucede que su uso impacta sobre el servicio de taxis y remises, que cuenta con regulación y debe cumplir con exigencias técnicas y operativas para funcionar.

Pero, tal como publicó UNO el 6 de julio de 2023, la penetración de la App de viajes Uber en el mercado local –como sucede en todo el país–, ha modificado la modalidad de transporte de cientos de usuarios en la capital provincial, y en el contexto actual muchas más personas optan por este servicio.