Turismo: el fin de semana largo Entre Ríos tuvo una ocupación del 93%

San José.jpg Entre Ríos se destaca por sus propuestas al aire libre Gentileza: Turismo San José

En Villa Elisa, Ubajay, Rosario del Tala y Villa Urquiza, la ocupación fue plena. En tanto, en Victoria y Pueblo Belgrano el hospedaje llegó al 85%, mientras que en San José, Colón y Gualeguaychú la ocupación osciló entre 70% y 80%, de acuerdo a los datos difundidos en este caso por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, en Paraná, la ocupación fue 90%, destacando la buena recepción en alojamientos de tres y cuatro estrellas.

En Federación la ocupación llegó al 90%, con una estadía media de 2,4 días y un gasto diario por turista de 104.700. Se destacaron propuestas como la Fiesta de la Milanesa, los paseos comerciales y las actividades termales.

En Colón, la Feria del Puerto traccionó una vasta cantidad de visitantes; y lo propio ocurrió en San José, con la inauguración anticipada de la temporada de playas, a partir de la propuesta de vivir “el verano más largo de Entre Ríos”, que contribuyó a la afluencia de turistas.

San José.jpg San José inició su temporada estival para tener "el verano más largo de Entre Ríos" Gentileza: Turismo San José

Además, Concepción del Uruguay también tuvo un buen fin de semana, con muchos certámenes deportivos que convocaron a contingentes y familiares de diferentes puntos del país. En Concordia, si bien la ocupación no fue la esperada, sorprendió la cantidad de lanchas haciendo pesca deportiva con devolución. En Hernandarias se celebró la 60º edición de la Fiesta de Carrozas Estudiantiles y Gualeguaychú también tuvo ayer el desfile de Carrozas Estudiantiles en el Corsódromo.

Comparación con 2023

Se trata de uno de los fines de semana largos con mayor movimiento en los últimos meses, lo que alienta a los prestadores, tras una temporada de invierno en la que hubo casi 12% menos de turistas con respecto al año pasado. Sobre la afluencia del fin de semana largo que culminó ayer, Juan Manuel Acedo, presidente de la CET, comparó este movimiento con el de igual fecha de 2023, y analizó: “El año pasado en octubre la diferencia es que fue un fin de semana de cuatro días, cuando este año fueron tres. La ocupación en 2023 fue del 95% y el pernocte promedio fue de 2,8 noches; en tanto, el gasto per cápita fue de 25.077 pesos hace un año atrás”.

Federación.jpg Federación tuvo una ocupación del 90%

En este marco, observó: “Un dato relevante a tener en cuenta es que el año pasado el tipo de cambio favorecía el turismo internacional y este año no, entonces no tuvimos ese plus. También la inflación interanual de septiembre del año pasado a septiembre de este año fue de un 209%”.

Con respecto al fin de semana anterior que hubo este año, que se extendió desde el jueves 20 de junio al domingo 23, feriado por el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano que sumó el viernes como feriado puente, sostuvo: “Fue de cuatro días y tuvimos un 87% de ocupación, con 2,8 noches de pernocte y un gasto per cápita de 51.650 pesos diarios. Si consideramos que la inflación acumulada en estos tres meses fue del 12,5% más o menos, el aumento en el gasto per cápita fue del 50%”.

Balance del fin de semana largo

Si bien el resultado es alentador, Acedo aclaró: “Sigue notándose la baja en el consumo en gastronomía, que es algo que nos preocupa un poco. Si bien el gasto por persona ahora fue de 73.450 pesos, se advirtió mucho esta caída en la demanda en este sector; se compensó con localidades donde el gasto por persona fue de 104.000 pesos en Entre Ríos, pero eso es justamente por lo que los costos que tiene el alojamiento en ese destino”.

San José.jpg San José ya inauguró su balneario para tener "el verano más largo de Entre Ríos". Gentileza: Turismo San José

“Lo que sí se recuperó algo, aunque no a los niveles deseados, fue el gasto en lo que son regionales, porque muchas veces el turista se lleva algún regalito”, señaló.

Como balance general del nivel de ocupación y el impacto económico que tuvo en la provincia, destacó: “Fue un fin de semana con números muy importantes y muy interesantes, que muestran cuál va a ser la respuesta del turista para la temporada de verano y para el próximo fin de semana de noviembre, que creemos que va a ser positivo. Se está notando la recuperación”, concluyó sobre este impulso positivo que se espera que continúe en la temporada estival, reforzado por la presencia de Entre Ríos en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y las promociones dirigidas a atraer visitantes de Buenos Aires, Santa Fe y el extranjero.

Movimiento a nivel país

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este fin de semana largo 1,4 millones de turistas viajaron por el país y gastaron por ese concepto un total de 228.479 millones de pesos. El desembolso diario fue de 67.518 pesos, y la estadía promedio en los diferentes destinos fue de 2,4 días.

El informe reveló que el número de viajeros fue 7,1% menor al fin de semana largo de octubre de 2023, y la cifra real de gasto –despejado el efecto de la inflación– cayó un 33,3%, aunque la comparación está en parte distorsionada por el hecho de que la celebración y los feriados del año pasado encadenaron un fin de semana largo de cuatro días, contra los tres de este año.

Turismo.jpg Gentileza: Federación te enamora

Por otra parte, la CAME apunta que hace un año el tipo de cambio peso-dólar y el nivel de precios internos volvían a la Argentina “más conveniente para el turismo internacional”. Este año, en cambio, llegaron a colapsar los pasos entre la Argentina y Chile por la alta afluencia de argentinos que viajaron hacia el país trasandino para aprovechar los precios más baratos en segmentos como electrónica, neumáticos, vestimenta y calzado.

“El visitante este año fue mucho más austero, notándose el menor poder adquisitivo. Viajó, pero priorizó las actividades gratuitas y redujo su demanda gastronómica. Fue común ver ciudades con ocupación hotelera en niveles muy altos y a la vez, confiterías y restaurantes semivacíos”, concluye el informe, que resalta que el tiempo fue “mayormente bueno”, con temperaturas primaverales.