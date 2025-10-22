Entre Ríos se suma a campaña nacional para visibilizar el lupus

Octubre fue declarado en Argentina como el Mes de las Enfermedades Reumáticas, y en este marco distintas organizaciones y profesionales de la salud impulsan campañas de concientización para visibilizar patologías que a veces son poco conocidas, pero tienen gran impacto en la vida de quienes las padecen. Entre ellas, el lupus ocupa un lugar destacado: se estima que unos 22.000 argentinos la padecen. Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema de defensa del organismo ataca tejidos y órganos sanos, provocando inflamación y daño que pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo.

Desde Paraná, Lorena Varona invita a sumarse a una campaña organizada por el Instituto Cinman, que propone darle difusión a esta enfermedad, ya que un diagnóstico temprano es clave para la calidad de vida de quien tiene lupus. “Somos un grupo de personas que nos planteamos el desafío de hacer una campaña de concientización sobre el lupus, porque algunos conocidos tienen hijos adolescentes con esta enfermedad, que es muy compleja y va perjudicando distintos órganos. Es crónica pero muchas veces no se nota, es poco visible y poco conocida, a pesar de que muchos famosos la padecen y han brindado su testimonio para concientizar sobre el tema”, dijo, y mencionó el caso de Selena Gómez, la cantante y actriz que hoy es uno de los rostros más visibles en la lucha contra esta enfermedad , que la llevó a someterse a un trasplante de riñón que había sido atacado por la afección. También Lady Gaga confió en 2010 que padece lupus eritematoso, el tipo más común de la enfermedad, que en ocasiones la llevó a cancelar conciertos debido a sus complicaciones.

Abordaje médico

UNO consultó sobre este tema al doctor César Graf, médico de Paraná especialista en Reumatología, que atiende en diferentes localidades de la provincia, quien explicó que el lupus “es una enfermedad sistémica, lo que significa que puede comprometer múltiples órganos, desde el cerebro hasta las articulaciones”. Según precisó, predomina en mujeres jóvenes o de mediana edad, aunque también puede presentarse en niños. Su aparición suele estar relacionada con cambios hormonales, por lo que puede manifestarse durante la adolescencia, el embarazo o el posparto.

“El sistema autoinmune se activa y, si la persona tiene esta predisposición, sus anticuerpos comienzan a atacar las propias células. Eso genera una reacción inflamatoria que puede dañar distintos órganos”, señaló Graf.

En los casos más graves, la afectación renal puede derivar incluso en la pérdida de función y la necesidad de diálisis. Sin embargo, aclaró que “hoy existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad y alcanzar la remisión, que no es la curación definitiva, pero sí una forma de vivir sin síntomas y con una vida normal bajo tratamiento médico”.

LUPUS El lupus puede afectar diferentes sistemas u órganos y generar daños irreversibles

Manifestación cutánea que ayuda al diagnóstico

Lupus significa “lobo” en latín, y lleva este nombre debido a la aparición en el rostro de muchos pacientes de manchas y erupciones semejantes a las que tienen algunos lobos en la cara; con un eritema en forma de “alas de mariposa” que aparece sobre las mejillas y el puente nasal. Además de esta manifestación cutánea, otros signos incluyen dolores articulares, inflamación de las articulaciones, fiebre –en general nocturna–, fatiga extrema y un marcado decaimiento. También pueden presentarse alteraciones en la sangre, como anemia o disminución de plaquetas y glóbulos blancos. En los casos más severos, la inflamación puede alcanzar órganos vitales como el pulmón, el corazón o el cerebro, generando pleuritis, carditis o incluso convulsiones.

“El diagnóstico temprano es fundamental”, enfatizó el reumatólogo, y sostuvo que aunque actualmente existe mayor conocimiento sobre la enfermedad, no siempre resulta fácil de identificar. “Antes los diagnósticos llegaban muy tardíamente, pero hoy contamos con un andamiaje de laboratorio que ayuda mucho al médico clínico, al pediatra o al médico de cabecera a sospechar el cuadro y derivar al especialista. Esa derivación temprana es clave para evitar daño orgánico irreversible”, remarcó.

LES El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune

El lupus forma parte de las enfermedades reumáticas

Graf recordó además que el lupus forma parte del amplio grupo de las enfermedades reumáticas, de las que existen más de 250 tipos. “La palabra reuma no existe como tal, es un término popular. Lo correcto es hablar de enfermedades reumáticas, que incluyen cuadros autoinmunes, inflamatorios, degenerativos y metabólicos. No son exclusivas de las personas mayores: también hay niños de dos años que las padecen y las llevan durante toda su vida. Por eso se han formado reumatólogos pediátricos que acompañan a los chicos hasta su transición a la adultez”, explicó.

Por último, aclaró que aunque el lupus no tiene cura definitiva, los avances en la medicina –como las terapias biológicas y los nuevos inmunomoduladores– permiten que cada vez más personas logren controlar la enfermedad y lleven una vida plena. La clave, según el especialista, está en la educación, la consulta temprana y el acompañamiento. “El conocimiento salva órganos y mejora vidas”, concluyó.

selena-gomez.JPG Selena Gómez padece lupus y tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón por los efectos de la enfermedad

Concientización

A nivel nacional, distintas asociaciones y grupos de pacientes impulsan acciones para dar visibilidad este mes a las enfermedades. Durante octubre, la Asociación Lupus Argentina (ALUA) y otras ONG se sumaron a campañas en redes sociales con mensajes de concientización sobre la importancia del diagnóstico temprano. En plataformas como Instagram y TikTok circulan videos breves y testimonios bajo etiquetas como #ConcientizaciónReumática, que buscan llegar especialmente al público joven.

“Estas campañas son muy valiosas porque ayudan a que la población conozca los síntomas, consulte a tiempo y llegue antes al especialista. En Entre Ríos, como en muchas provincias, los reumatólogos trabajamos junto a médicos clínicos y pediatras para mejorar la detección. Mientras más se hable de estas enfermedades, menos daño llegan a causar”, destacó el médico reumatólogo César Graf.