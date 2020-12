El cronograma continúa este jueves 3 con Expreso Hernandarias a Piedras Blancas; este viernes 4 con 21 Tour a Federal y Fluviales a Viale, Tabossi y Estación Sosa; y un servicio a Nogoyá. Los viajes a Colón, Gualeguaychú y Chajarí vuelven a partir del 10.

“Se viaja con un distanciamiento de un asiento por medio. Solamente están habilitados los pasajeros esenciales: viajes por trabajo, salud o cuidado de personas mayores”, recordaron desde Informes de la Terminal.

Suba de precios

El regreso del transporte interurbano se produce con aumentos en los costos de los pasajes. La firma San Vicente, a modo de referencia, registra un incremento de 25% en relación a marzo, con boletos a María Grande 280 pesos y Federal 700 pesos, por ejemplo.

Desde la boletería de dicha empresa se confirmó que se reconoce cualquier pasaje que no se haya podido utilizar por la pandemia, aunque cabe aclarar que se trata de una decisión que toma cada empresa, por lo que es recomendable consultar en la respectiva boletería.

Protocolo

Los viajes en transporte interurbano fueron habilitados con capacidad reducida, de hasta un 60 por ciento de ocupación del coche. Por ejemplo en un colectivo de 45 asientos se venden hasta 27 boletos.

Asimismo, se exige el barbijo al momento de viajar y cada unidad dispone de alcohol en gel a la entrada, si bien se recomienda que cada pasajero tenga sus elementos de higiene y prevención.

Comercios expectantes

Los comercios de la Terminal fueron duramente golpeados por el parate de la actividad en la estación y tienen expectativas moderadas de un repunte con a reactivación. “Las ventas siguen bajas. Las expectativas son las mismas que tres meses atrás cuando dijeron que iban a abrir y al final no abrieron. Ahora salen dos colectivos y llevan dos personas cada, es nulo, como si no hubiese colectivos. Tenemos todas las esperanzas de que vuelva a ser lo que era antes, aunque es obvio que no lo va a ser”, admitió un empleado de un drugstore a La Radio de UNO.

“Las únicas ventas que tenemos son de la gente de Vialidad, Municipalidad, Tránsito, el vecino que vive cerca. Algo vendemos peor no es lo que necesitamos. No llegamos ni a un 10 por ciento de las ventas que teníamos”, advirtió el vendedor.

