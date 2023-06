Trabajadores judiciales pidieron restituir 25,5% del salario

Trabajadores judiciales exigieron la recomposición salarial tras la Ley de Emergencia. "No vamos a renunciar a lo que nos corresponde", expresaron

LEER MÁS: AJER pide derogar la Ley de Emergencia y recomposición salarial

"Nuestra expectativa es que el Ejecutivo reflexione y se dé cuenta de lo que significa poner en crisis el funcionamiento de la justicia y resolver una deuda que tiene con los judiciales no va a significar ninguna crisis a las cuentas provinciales", agregó Segura. El gremialista remarcó que, tras la Ley de Emergencia de 2020, se redujo el salario de los trabajadores judiciales. "No vamos a renunciar a los que nos corresponde, volvemos a poner en la calle un reclamo que no abandonamos nunca", cerró.