Trabajadores del hospital San Martín protestaron por la falta de personal

En la asamblea, trabajadores del hospital San Martín facultaron a UPCN a realizar medidas en caso de que no haya respuestas de las autoridades para el lunes

Enfermeros y enfermeras del hospital San Martín de Paraná realizaron retención de servicios este miércoles, en reclamo de soluciones al déficit de personal que afecta a ese sector del nosocomio. En asamblea, facultaron a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) a adoptar nuevas medidas gremiales en caso de que no haya respuestas para el lunes.

La Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, cuestionó la falta de diálogo de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. "La ministra no quiere hablar con nosotros. Quiere tomar medidas unilateralmente y evidentemente no tiene dimensión del problema, o bien lo minimiza", dijo a APF.

Entendió que la funcionaria "tiene que dejarse de tanta vuelta y ponerse a ver cómo soluciona el problema" y le pidió que "en lugar de estar buscando culpables, atienda la cuestión de fondo que tiene el hospital".

La dirigente aseguró que "por lo bajo" la Ministra de Salud "ha reconocido el cansancio de enfermeros y eso se tiene que traducir en medidas efectivas para paliar la situación". Y subrayó: "No sirve que nos compadezca, sino que esta problemática esté incluida entre los temas para resolver en forma urgente".

Tras indicar que solamente dieron cinco suplencias de las 50 que faltan, lo que no brinda "ni en el mínimo de posibilidades para aplacar los ánimos", Domínguez señaló que "el hospital Masvernat de Concordia se encuentra con la misma dificultad, es decir que Enfermería tiene un problema estructural en los hospitales más grandes de la provincia".

"El Ministerio tiene que convocar a trabajadores y dejar hacer trascender en los medios información que es errónea. Habla de desinterés y de desidia, negando lo que está pasando en el hospital más grande de la provincia", cuestionó.

UPCN hospital San Martín trabajadores.jpg

Sin soluciones

Por su parte, la licenciada en Enfermería Patricia Sanabria, integrante de la comisión directiva de UPCN, lamentó que hasta el momento no se haya dado solución a los reclamos que se vienen planteando. "Lo único concreto son las 5 suplencias que se otorgaron, que son transitorias y no sabemos por cuánto tiempo, y que además no soluciona el déficit que tenemos", expuso.

"Tampoco hay novedades sobre la devolución de francos", afirmó. Luego precisó: "Tenemos alrededor de un 11% de tareas livianas y la mayoría están dadas por enfermedades laborales. Además, no se trata de personal que se queda sentado sin hacer nada; hay cosas que no puede realizar pero otras sí".

Sanabria aseguró que "alrededor del 41% de personal" del San Martín "no es de planta permanente, es decir que no tiene reemplazos". Al respecto, desestimó lo dicho por la Ministra de Salud, que aseguró esto es producto de "un error de planificación". "Es imposible que este Hospital se mantenga de pie sin una planificación", remarcó y recordó que en el nosocomio "existe una normativa que establece que de mayo a agosto deben planificarse las licencias profilácticas, y así se hizo siempre". Actualmente "se trató de sostener esta organización, pero se complica por el alto déficit que existe", aseveró.

Apuntó que el San Martín "tiene un bajo porcentaje de ausentismo diario pero, al haber déficit de personal, igualmente impacta mucho". En ese sentido afirmó: "Han venido a hacer relevamientos, pero no tenemos ninguna respuesta para poder solucionar este problema".

Asimismo recordó que si bien "la Ministra anunció que se instrumentará la Ley de Enfermería, no dijo a partir de cuándo". En ese orden sostuvo: "Ni siquiera sabemos cuándo nos van a reubicar por tramos y categorías. Necesitamos precisiones. Desde 2015 estamos esperando, va a terminar el año y no vamos a tener aplicada la Ley de Enfermería", cuestionó.

Durante la retención de servicios del personal de Enfermería, que se extendió de 6 a 14, se garantizaron las guardias mínimas y las urgencias en el nosocomio.

En la asamblea, las y los trabajadores resolvieron facultar a UPCN a llevar adelante nuevas medidas en caso de que no haya respuestas concretas para el lunes.