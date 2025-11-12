Teatro Italia: sueño de inmigrantes con pasado y presente solidario

Busto de Vittorio Emanuele II duque de Savoia. Rey de Cerdeña, rey de Italia, príncipe de Piamonte y duque de Génova. Asistido por el primer ministro Camillo Benso, conde de Cavour, llevó a cabo la Unificación italiana﻿.

Las sociedades de mutuo socorro creadas a mediados del siglo XIX tienen origen en las apremiantes necesidades de los inmigrantes transoceánicos, arribados a Argentina, en búsqueda de un futuro venturoso. Los italianos desarraigados hallaron consuelo en la “unione e benevolenza” de estos espacios de cobijo que los acercaba a esa tierra natal que, por hambre o por guerras, habían dejado atrás.

La historia que protagoniza esta nota la comparten aquellos italianos que -el 12 de octubre de 1868- fundaron la Società Italia Soccorso Mutuo e Beneficenza y el Teatro Italia , la de su edificio ubicado en calle Islas Malvinas 131, corazón de Gualeguay , declarado “bien de interés histórico nacional” en 2015 , y la de los descendientes que mantienen vivo el lugar.

Teatro Italia Gualeguay butacas restauradas de la platea

Butacas rojas

La institución nacida hace 157 años con el propósito de la ayuda mutua, renueva en la actualidad su génesis solidaria con el Proyecto Butacas, surgido de la necesidad de restaurar parte de las 340 plazas con las que cuenta el Teatro Italia. Se trata de un aporte de $16.000, el valor del retapizado de una butaca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Italia Gualeguay (@teatroitaliagualeguay)

La idea de la arquitecta Agustina Carbone, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Italia Socorros Mutuos y Beneficencia, administradora del teatro, generó una oleada de adhesiones en Gualeguay que se multiplicó exponencialmente a través de las redes sociales, tal como relata a UNO el presidente de la entidad, Américo Detomasi: “Se hizo circular el alias oficial de la Sociedad Italia y, en poco tiempo, se cubrió más de la mitad de lo que teníamos previsto restaurar. Nos llevamos una sorpresa muy grande. No solo aportaron los habitantes de Gualeguay sino también gualeyos que están viviendo en otras provincias. El proyecto despertó muchísimo interés y entusiasmo. Mucha gente quiso colaborar con el teatro y de esta manera pudimos completar la totalidad de la platea. También recibimos apoyo de empresas privadas que colaboraron con materiales y el transporte de las telas. Pero la ayuda de la gente fue realmente impactante y emocionante para nosotros que trabajamos a pulmón. Si bien recibimos donaciones del Concejo Deliberante y de la Municipalidad, el grueso del apoyo provino del público”.

Otro dato relevante es que la restauración de las butacas la llevaron adelante los internos de la Unidad Penal 7 de Gualeguay que trabajan en los talleres de carpintería, herrería y tapicería. “Se encargaron de retirar las butacas del teatro, ponerlas en condiciones, retapizarlas y volverlas a colocar”, describe Detomasi quien acota que el trabajo de los privados de libertad de la UP7 tuvo un costo mucho menor que el de mercado, y así se logró un doble propósito con un interesante trasfondo social.

El trabajo de restauración de los asientos implicó una logística importante ya que la sala tiene un fluido cronograma de talleres y una cartelera de espectáculos ininterrumpida de marzo a diciembre, lo que llevó a adaptar los trabajos de restauración a la programación teatral. Salvado ese obstáculo, ya se lograron restaurar unas 260 butacas.

Teatro Italia Sociedad Italiana de Gualeguay arquitectura patrimnio

El más antiguo

Con mucho orgullo Detomasi cuenta a UNO que el Teatro Italia es el más antiguo de la provincia de Entre Ríos en funcionamiento. “Si bien el Teatro 3 de Febrero de Paraná se fundó con anterioridad al de Gualeguay, hubo una refundación de esa sala. Entonces, en el medio construyó este Teatro Italia en 1902 y, a partir de esa fecha, nunca detuvo su actividad. La única interrupción en su programación se dio durante la pandemia del Covid-19”, explica Detomasi.

Teatro Italia bustos

Un pedazo de Italia

El edificio tiene la solemnidad y la magnificencia de los monumentos levantados por los constructores italianos en Argentina, tal como describe el presidente: “Fue construido íntegramente por inmigrantes, en su gran mayoría provenientes de la región del Véneto que es de donde llegaron gran parte de los italianos que residen en Gualeguay. Lo emocionante de la historia de esta Sociedad y de este Teatro es que cuando hicieron el edificio, el lugar era una zona descampada y retirada del que era el centro de la ciudad”.

Como en muchos puntos de la Argentina, las sociedades italianas congregaron a los inmigrantes en unión y fraternidad, y fueron un bálsamo para la soledad y el desarraigo. Congregarse en el teatro, hablar la lengua madre, compartir costumbres, música y gastronomía típica los acercó a Italia y los ayudó en condiciones desfavorables. Muchos llegaron escapando de la guerra y del hambre, y todos buscando un destino mejor para sí y para sus familias. Pensar en aquellos hombres y mujeres que concibieron un espacio de tamaña categoría para propiciar el encuentro con sus paisanos, emociona a más de un siglo y medio de ese desafío.

Embed

En su relato Detomasi destacó a las mujeres de la Societá Femminile Italia de la Regina Margherita como se llamó a la rama femenina fundada dentro de la institución, que cumplía una labor incansable en apoyo y solidaridad con los italianos que iban llegando a la ciudad. Se brindaba alimentos, abrigo, medicinas. Una historia de ayuda mutua que los italianos tienen en común con otras tantas colectividades de inmigrantes arribados al país.

Una vez cubiertas las necesidades básicas de comida, techo y trabajo quedaban por saciar las necesidades del espíritu por lo que en cada sede social, los italianos construyeron salas de teatro para disfrutar de obras, socializar y compartir la lengua del Dante.

Teatro Italia Gualeguay Banderas

Las historias de vidas pasadas se encuentran en cada baldosa, en los muros cubiertos de retratos, en los muebles de pesadas maderas y robusta factura. Los relatos emocionan a los visitantes que son recibidos y guiados ante dos imponentes banderas traídas de Torino en 1902, bordadas preciosamente con los colores tricolor de la bandera e hilos dorados que nombran y perduran. “Son muy valiosas, sobre todo una que tiene alrededor de dos metros de altura. Son las joyas que todavía nos quedan en pie, que tienen un valor histórico y cultural incalculable y que requieren de un cuidado especial para conservarlas y mantenerlas exhibiéndose al público”, expresa Detomasi quien las atesora en el edificio declarado “bien de interés histórico cultural”.

“Lo que logra la designación de Presidencia de la Nación como bien histórico es la preservación del edificio y todo lo que está dentro como patrimonio, para que no sea alterado” explica y aclara que todas las intervenciones que se hacen en el edificio cuentan con el aval de la Dirección Nacional de Arquitectura.

Teatro Italia Banderas

Garibaldi, a salvo en Gualeguay

En la segunda galería de la Società Italia se destacan los bustos de dos personajes icónicos de la historia italiana: Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele II, el último rey de Italia quien propició la unificación junto al mismo Garibaldi. Y Gualeguay fue refugio del héroe del desembarco de los 1.000 Camisas Rojas en Sicilia, exactamente 23 años antes de ese glorioso día de 1860.

La historia, contada por el mismo libertario en sus memorias es en sí, una novela épica. Garibaldi ya era un personaje controversial cuando llegó a estas tierras. En su paso por Gualeguay, aun siendo prisionero y en solo seis meses, logró captar la simpatía de los locales. Era un invitado dilecto en las casas más ilustres y animador de las tertulias en las que no faltaban damas y niñas de sociedad, fascinadas por la personalidad y el porte del enemigo de las monarquías.

“En Gualeguay se le salvó la vida dos veces. En la primera, llegó herido de bala en el cuello, muy grave, casi al borde de la muerte. Lo ayudó Jacinto Andreu, un comerciante de Puerto Ruiz”, (un masón, según versiones). Lo trajo en su barco porque el suyo había quedado destruido mientras guerreaba contra los portugueses que, en ese momento, peleaban por la Banda Oriental. Da la casualidad que estaba el médico del gobernador Pascual Echagüe, quien le extrae la bala y lo salva”, relata Detomasi.

garibaldi

El guerrero convalece y se recupera. “Era un hombre de mucha prestancia, muy atractivo, que generó un inmediato interés en el pueblo. Imagino que debe haber sido un personaje que llamaba mucho la atención. Se pasea a caballo, se lo vincula con un montón de mujeres”, cuenta.

Garibaldi estuvo en Gualeguay en carácter de detenido unos seis meses. Pero, como el que realmente quería su cabeza era el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, una vez recuperado, decide escaparse hacia Montevideo. Un baqueano que iba con él lo delata ante el jefe de la Policía de apellido Millán. Logran atraparlo y lo traen a rastras, lo cuelgan cabeza abajo de una viga, lo golpean y lo torturan. “Lo interesante de la historia que se relata en Gualeguay es que había una viuda llamada Rosa Sanabria de Alemán que le escribe una carta al gobernador suplicando la liberación de Garibaldi y lo curioso es que el gobernador accede al pedido de esa señora”, recapitula Detomasi.

La mujer lo cuidó un tiempo, le dio de comer, le llevó agua, lo sacó de la tortura. Finalmente lo liberan y el revolucionario sigue su derrotero de luchas en la región por varios años más. Luego regresa a Italia y contribuye a la caída de la monarquía lo que más tarde derivaría en la concreción de la República Italiana.

Pero hay un paréntesis entre la estadía en Gualeguay y el regreso de Garibaldi a Italia: “Son grandes puntos suspensivos” reflexiona Detomasi.

Al día de hoy la imagen de Garibaldi sigue siendo una figura ambivalente: unos lo califican como “héroe de dos mundos”, lo llaman “il condottiero” (conductor, líder). Otros, sin embargo, los ven como un bandolero, un aventurero y un mercenario.

A pesar de que fueron muchos los ciudadanos de Gualeguay que intercedieron ante el gobernador Echagüe para su liberación, en su biografía, el italiano agradece muy especialmente la ayuda de Rosa Sanabria. Tal vez otro hubiese sido su destino y el de la propia unidad italiana si esa mujer gualeya no hubiese intervenido. Non lo sapremo mai.

Teatro Italia Società Italia Gualeguay 8

Data