Tasas municipales en boletas de servicios: tres ONG impulsan un reclamo colectivo

Intervendrán para que no se cobren tasas, como indica la Resolución Nacional 267/24, vigente desde el 14 de octubre. En Entre Ríos no se está aplicando

tasas munici'pales.jpg

Esta iniciativa, según manifestaron, se basa en que “la Resolución 267/24, emitida por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, establece que los comprobantes de pago no pueden incluir sumas o conceptos ajenos al bien o servicio contratado”, y subrayaron: “Esto significa que las empresas no pueden cobrar impuestos, tasas u otros cargos que no estén relacionados directamente con el servicio prestado. En caso de incumplimiento, las empresas podrán ser sancionadas de acuerdo con el régimen de penalidades previsto en la Ley de Defensa del Consumidor”.

Dichas asociaciones de consumidores de Entre Ríos remarcaron que “habiendo transcurrido un plazo razonable desde su entrada en vigencia, pondrán en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales pertinentes esa circunstancia, priorizando el diálogo y la adecuación al marco legal más favorable a los usuarios”.

A tales fines se pone a disposición del conjunto de usuarios de la provincia, una dirección de correo electrónico para formular las denuncias por el incumplimiento de la referida Resolución N° 267/24 donde podrán, además, enviar las facturas correspondientes.

En diálogo con La mañana de La Red Paraná 88.7, Gabriel Vargas, titular de Adecen, recordó que esta Resolución de Nación entró en vigencia en octubre del año pasado y señaló: “Esa resolución tenía por objeto, de alguna manera, terminar con una discusión que es de larga data sobre el paso de las tasas municipales y de otros impuestos provinciales en la factura de servicios. Porque el cuestionamiento que se venía haciendo desde hace tiempo es que compulsivamente se obligaba a los usuarios y consumidores a pagar cargos que no tenían nada que ver con la prestación del servicio”.

Rechazo al cobro de tasas municipales

“Conceptualmente, uno está abonando una determinada suma por la prestación del servicio, como es en el caso de la luz, o el gas, o el agua en algunos lugares. Y de manera compulsiva y arbitraria se le cobra además una tasa municipal que ya además la pagaba, por ser ciudadano de un determinado lugar, lo que eso lo que convertía al pago del tributo en un valor de imposición, una cosa que está totalmente prohibida”, aseguró.

Por otra parte, indicó: “En la provincia a este tema lo vamos a encarar las asociaciones de consumidores, porque tenemos facultades para hacerlo. La idea es solicitar una respuesta del Estado a través de que se ponga en marcha el sistema de protección del consumidor”.

Enersa.jpg

Vargas refirió que el antecedente directo del comunicado que emitieron fue una reunión que mantuvieron en septiembre, días después de publicada la resolución 267/24, en la cual en unos de sus párrafos expresa: “Las asociaciones destacaron que desde hace muchos años plantean la necesidad de eliminar de las facturas los rubros que las integran de manera indebida, por ser ajenas a la prestación”. Al respecto, el referente de Adecen precisó: “Este pedido se fundamenta en lo que prescribe el artículo cuatro de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) que establece que la información debe ser clara y veraz. Ya se iniciaron expedientes administrativos en la Secretaría de Comercio contra cooperativas y distribuidoras del servicio eléctrico en todo el país”.

Ante esto, explicó: “La idea es poner en conocimiento de la autoridad de aplicación de la ley nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor esta circunstancia y solicitar el cese de la conducta”.

Por último, recordó que a principios de enero el mes pasado, el Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que “implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

Argumento de prestadores

En noviembre del año pasado la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de Nación imputó a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos considerados “ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor“. Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas “incumplieron la norma”, según el Gobierno de Javier Milei. Una de estas empresas es Enersa, que presta servicios en distintas ciudades de Entre Ríos. Frente a esta situación, la compañía emitió entonces un comunicado donde plantea su postura sobre la legislación vigente en la provincia.

Boleta.jpg

“El servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica es de jurisdicción provincial. Enersa es uno de los concesionarios del servicio de suministro de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos y, por lo tanto, es un sujeto regulado por la Autoridad de Control, que es el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. Ambas entidades son quienes fijan las condiciones para la prestación de dicho servicio“, indicaron.

“En este contexto, cabe aclarar que Enersa cumple con el Marco Regulatorio Provincial, que establece que todos los concesionarios del servicio, tanto Enersa como las 18 cooperativas eléctricas, están obligados a cobrar en la factura los conceptos por “Contribución Única” y “Tasa Municipal” (Artículos 24 del Contrato de Concesión y 74 del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial / Ley 8916)”, explicaron.

Finalmente, concluyeron: “Por estas razones, Enersa aclara que la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que determina que las facturas no podrán contener ‘sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio’ como las tasas y/o impuestos provinciales y municipales, se contradice con lo establecido en el Marco Regulatorio Provincial”.

Amparos presentados

En la provincia de La Pampa también hubo una presentación en la Justicia. El Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, concedió una medida cautelar interina a la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos (Fepamco), suspendiendo los efectos de la Resolución Nº 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

luz impuesto.jpg El amparo fue presentado en Concordia

El fallo tiene aplicación exclusiva en La Pampa. Sin embargo, en Entre Ríos hay una presentación similar aún pendiente de resolución en la Justicia Contencioso Administrativa. La cautelar fue promovida en noviembre de 2024 por la Fiscalía de Estado, encabezada por Julio Rodríguez Signes, quien busca una decisión similar para la provincia. Esta acción se interpuso ante la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná. El expediente, iniciado en noviembre, aún está en trámite bajo la carátula “Estado Provincial c/ Secretaría de Industria y Comercio de la Nación Argentina CA Incidente de Suspensión de la Ejecución de Decisión Administrativa”.

En paralelo, Enersa también solicitó una medida cautelar ante el Juzgado Federal de Paraná. Sin embargo, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, en noviembre de 2024 una usuaria apeló a una acción de Amparo para que la Cooperativa Eléctrica de Concordia se abstenga de cobrarle la Tasa de Alumbrado y una Contribución Municipal en la factura del servicio eléctrico, invocando la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Sin embargo, la Justicia rechazó esta acción.