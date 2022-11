"Este sistema no es un capricho, sino que ampara al trabajador y resuelve el circuito de estacionamiento medido. Además el dinero queda en la ciudad y no iría a una empresa privada" "Este sistema no es un capricho, sino que ampara al trabajador y resuelve el circuito de estacionamiento medido. Además el dinero queda en la ciudad y no iría a una empresa privada"

En esta línea, informó que este miércoles habrá una reunión con concejales y con el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Tamareu, para intentar avanzar en la iniciativa. "La Municipalidad debe blanquear esto, por la sociedad y porque nosotros lo necesitamos para que nuestra fuente de trabajo sea segura", indicó Martínez. La tarjetera adelantó que los demás manifestantes tienen planeado cortar la calle, acompañados de la Cooperativa Fe y Esperanza y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

"Este sistema no es un capricho, sino que ampara al trabajador y resuelve el circuito de estacionamiento medido. Además el dinero queda en la ciudad y no iría a una empresa privada", consideró.

TARJETEROS RECLAMAN ESTACIONAMIENTO MEDIDO 2.jpg UNO/Alan Barbosa

Por su parte, Miguel Sánchez, referente de una cooperativa de tarjeteros de Luján -donde está reglamentada esta iniciativa- estuvo presente para apoyar la movilización. "Es importante este sistema ya que, en caso que venga una empresa privada, alrededor de 200 personas se quedarían en la calle. Hay muchas personas mayores que no tienen forma de conseguir otro trabajo", expresó Sánchez.

Tras ser consultado por las supuestas amenazas y agresiones que realizan los tarjeteros a conductores para recibir dinero, el referente negó rotundamente estas acusaciones: "Intentan ensuciar al cuidacoches que trabaja en la calle para no darles dinero. Yo sé que es mentira, porque tengo 30 años cuidando coches", opinó, "Nunca hubo denuncias concretas a los cuidacoches por roturas de autos", dijo el trabajador, respecto a su experiencia personal.

Un proyecto trunco

En febrero del año pasado, se conoció la licitación de un sistema de estacionamiento para la ciudad de Paraná. Seis empresas se presentaron a la convocatoria y el predecesor de Tamareu, Maximiliano Pérez Viecenz, había detallado que se trataría de un sistema "tecnológico, innovador y compatible con las nuevas tecnologías en el casco céntrico de Paraná". El plan consistía en 2.200 boxes de estacionamiento medido en un radio de 170 cuadras que esperaba funcionar plenamente entre abril y mayo de 2021. Sin embargo, esto nunca sucedió.