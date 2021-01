Estacionamiento medido: qué pasará con tarjeteros en Paraná

ESTACIONAMIENTO.jpg La medida fue tomada por el Cuerpo Único de Inspectores.

Más detalles

El sistema comprende 2.200 boxes de estacionamiento en un radio de 170 cuadras.

Se plantea un sistema integral que incluirá a los estacionamientos para motos y bicicletas y se tendrán en cuenta las paradas del transporte escolar, transporte urbano y dársenas de carga y descarga carga de mercaderías en lugares específicos.

Habrá tres zonas o sectores A; B y C, con distintas tarifas de acuerdo a la cercanía del centro de la ciudad.

“Solicitamos la posibilidad de que, a través de una web o aplicación de celular, la posibilidad de pagar el estacionamiento y la alternativa de pago en kioscos para aquellas personas que no quieran utilizar un teléfono móvil o quiera pagar en efectivo. También habrá alternativas de pago por WhatsApp a través de plataformas de billeteras virtuales de bancos u otras como Mercado Pago. Pero esto es materia de análisis dentro del arco de propuestas y alternativas que pedimos”, expresó.

En tanto se estudia el pago de la fracción de tiempo, que puede ser renovable dentro de lso 15, 30 minutos, la hora. “Pasados los 10 minutos comienza a cobrarse la fracción siguiente. Pero todos estos son detalles finos que se definirán según la oferta de servicios que se presenten en la licitación”, explicó.

Plazos

El funcionario indicó que “una vez cumplido los plazos administrativos de la licitación se constituirá una comisión ad hoc que va a estudiar la situación técnica y la oferta económica. A partir de eso se elabora un dictamen, de solicita la adjudicación, el Intendente adjudica el servicio, se firma un contrato y se comienza a implementar un plan de trabajo. Éste consiste en colocar la nueva cartelería respetando las normas de seguridad vial y disposiciones municipales y la demarcación horizontal de los boxes de estacionamiento en las calles dentro del radio a aplicar. Esto tiene un plazo de implementación de dos meses”, señaló.

Tarjeteros (2).jpg En la calle. Sostienen que no será fácil cobrar 32 pesos por un auto estacionado toda la mañana. Foto UNO/Mateo Oviedo

Qué va a pasar con los Tarjeteros

“Iniciamos un proceso de reordenamiento del tránsito que tienes muchos aspectos. El sistema de tarjetas no ha funcionado. No cumple con su finalidad en cuanto al ordenamiento y al control, por eso estamos evaluando las alternativas, con distintos estamentos del Estado municipal y provincial para estas personas. Esto es materia de estudio ya que no son empleados, no tienen vínculo con el municipio ni perciben un salario. Pero estamos hablando de más de 200 personas que cuentan con ese ingreso”.

El reordenamiento urbano comprende muchos aspectos relacionados entre sí que se están estudiando. También se observa el funcionamiento de sistemas implementados en otras ciudades. El municipio debe recuperar el control del espacio público para ordenarlo a través de estas políticas, y esto fue uno d ellos principales hilos de la campaña politica de esta gestión”, expresó.