Suba del dólar causa incertidumbre en el sector inmobiliario

En este marco, María Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, comentó a UNO cómo repercutió la suba del dólar en estos últimos días en la venta de inmuebles: “Lo que pasó esta semana es que el dólar frenó las operaciones que estaban en proceso. Ayer hablé con una corredora inmobiliaria de Concordia y se le frenaron seis operaciones, y hubo que empezar a juntar a las partes y a renegociar, porque cambia el valor”, alertó.

“Ya los economistas anunciaban que esto iba a pasar y creo que la incertidumbre ante las decisiones políticas que se van tomando impactan directamente en la desconfianza de la economía”, analizó.

La escalada del dólar afecta al rubro inmobiliario.

Consultada acerca de qué tipo de dólar se maneja en el mercado inmobiliario, explicó que “se toma el dólar billete”. O en su defecto, según comentaron otros referentes del rubro, se considera el dólar blue como referencia.

Al respecto, Armándola explicó: “Se usa esta referencia del dólar para tener mayor seguridad cuando suceden estas cosas, porque si se pone el precio en pesos pierde más valor la casa o el inmueble en cuestión. Lo que se busca con el precio en dólares es tratar de tener algo que nos dé mayor seguridad”.

No obstante, aclaró que al subir el valor de la divisa, se ve afectado el precio de los inmuebles. “En muchos casos los propietarios deben comprender que el valor de referencia de dólar no es el mismo que el de hace determinados años atrás y a raíz del juego de la oferta y la demanda, los precios tienden a bajar. Hay que entender que están a la baja y lo que se vende hoy es lo que está en precio”, dijo, y manifestó: “Hoy hay de todo a la venta: casas, departamentos, terrenos. Por ahí lo que más salida tiene son terrenos o propiedades de bajo monto; no hay grandes operaciones inmobiliarias”.

Están quienes no resignan el precio y sobre este punto indicó: “Generalmente los propietarios no suelen sacar su inmueble de la venta, sino que esperan a ver si aparece algún interesado y ahí se arma la negociación”.

En cuanto al comportamiento de la demanda, observó: “Si el comprador tiene ahorros en dólares, no lo afecta tanto, y es lo que pasa en la mayoría de los casos ante posibles operaciones, ya que hoy ahorrar en pesos es perder en 6% o el 7% la capacidad de valor de la moneda por mes y no es conveniente ahorrar de este modo, porque se va desvalorizando”.

Por su parte, Saúl Hojman, propietario de una inmobiliaria con extensa trayectoria en el mercado en Paraná, evaluó: “Lamentablemente, como respuesta a todo este tipo de aumentos en los precios, muchos propietarios decidieron poner sus propiedades en dólares; entonces se mantiene su valor, o por lo menos fluctúa poco. Si tiene el precio en pesos, se devalúa por lo menos un 7% por mes”.

“Con el poco movimiento que hay y algunas propiedades que están sobrevalorizadas, si estuvieran en pesos los precios deberían estar cambiándolos todos los meses. Pero de este modo se mantiene estable y es la oferta que se tiene, con dólar billete o teniendo el dólar blue como patrón de referencia”, añadió.

En torno a si la escalada del dólar libre puso en pausa ventas en curso, admitió: “La gente especula con qué va a pasar. Y no sé si se ha frenado operaciones, pero por lo menos lo piensan un poquito más al momento de comprar. En nuestro caso no hemos tenido personas que digan ´bajo estas circunstancias yo no compro´. Lo que se venía haciendo se continuó, porque mucha gente tiene los dólares, que en Argentina son como un producto más”.

En cuanto a los precios en dólares y la tendencia a que bajen, refirió: “Lamentablemente la capacidad de compra en la Argentina no es la misma que se tenía antes. Entonces la gente que cree que va a vender su propiedad al mismo precio que estaba hace cinco años, no va a tener compradores seguramente. Si alguien quiere vender, tiene que ajustar los números, por la oferta y la demanda”.

En este contexto, analizó: “Cuando el real estate en el mundo se mueve por crédito, hoy no hay crédito en la Argentina: en otros países alguien compra una casa y la paga a 30 años, el inversor cobra sus intereses. Pero acá ocurre que no hay estabilidad”.

Félix Esquivel, corredor inmobiliario, también opinó sobre el tema y sostuvo: “Nuestro fuerte hoy es la venta de lotes, principalmente en zonas aledañas a Paraná, en Colonia Ensayo, Aldea Brasilera, Colonia Avellaneda, San Benito, y todo lo que es Paraná y el Gran Paraná. Hubo en marzo una reactivación de ventas, y frente a la suba del dólar, de las últimas operaciones que hicimos en 10 días solamente una se nos cayó, porque el cliente se había comprometido a pagar en dólares las cuotas del terreno, pero en lo que son otros tipos de ventas de departamentos, casas, o terrenos más grandes, no hubo un retroceso porque se habían comprometido, debido a que ya tenían los dólares”.

“Obviamente la gente especula en este momento y puede haber un reajusto de precio de inmuebles, en algunos casos bajar si el valor está en dólares, o en otros subir si están en pesos”, expresó.

Sobre este punto, concluyó: “Hay muchas propiedades que están en pesos, y aquel que tiene dólares ve la oportunidad, ya que el dólar subió casi un 20% en menos de 10 días y si 20.000 dólares rendían hace unos días 8 millones de pesos, hoy rinden 9,6 millones”.