Soledad Daneri: "En Sauce Montrull quedó la vara muy alta pero vamos por más"

Desde el 31 de diciembre la Comuna de Sauce Montrull pasará a ser Municipio. Su intendenta, Soledad Daneri es una entrerriana destacada por UNO.

Soledad Daneri , la actual presidenta comunal de Sauce Montrull se convertirá en comisionada municipal que es la figura jurídica correspondiente; es decir, una suerte de intendenta interina hasta 2027. La localidad se convertirá oficialmente en municipio a partir del 1 de enero próximo

“Es una gran satisfacción en lo personal y en lo laboral haber formado parte de la creación de Sauce Montrull como comuna. Era muy pedido por el vecino”, indicó orgullosa en diálogo con UNO , Soledad Daneri, quien tuvo como una de sus promesas de campañas este hecho histórico para la localidad. Y lo pudo lograr.

Soledad Daneri

Sauce Montrull no tiene obra pública desde 2001. Pero este avance en la historia le permitirá a futuro poder concretar otro tipo de obras para los vecinos. Por eso, Daneri considera que quedó la vara alta pero que su gestión termina en 2027 por lo cuál queda mucho por hacer. Y ya piensa en los próximos objetivos.

“Tenemos muy en claro que debemos invertir en maquinaria vial, que es justamente nuestro objetivo de 2026 para poder nosotros mismos hacer las obras y que esto involucre un costo menor, y que a la vez capitalicen bienes de uso en la comuna”, resaltó.

Sauce Montrull, municipio

Tras conocerse los datos censales de 2022, desde la Presidencia de la comuna se iniciaron los trámites legales correspondientes y, luego, la Legislatura provincial aprobó el radio censal. Finalmente, y a partir del decreto que entregó el gobernador, la localidad se convertirá oficialmente en municipio a partir del 1 de enero próximo y, hasta las elecciones de 2027, Soledad Daneri ejercerá el cargo de presidenta municipal, garantizando la continuidad administrativa y la consolidación de esta nueva etapa institucional.