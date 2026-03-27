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SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua, vientos de 80 km/h, actividad eléctrica y posibilidad de granizo, segun SMN.

27 de marzo 2026 · 13:23hs
El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua

El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua, vientos de 80 km/h, actividad eléctrica y posibilidad de granizo, segun SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso preventivo para una zona de la provincia de Entre Ríos debido al avance de un frente inestable sobre la región. En ese sentido se remarca la posibilidad de ocurrencia de tormentas fuertes para los departamentos Victoria, Tala, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que el fenómeno incluya precipitaciones, con abundantes caídas de agua en cortos períodos; vientos que podrían alcanzar los 80 km/h; fuerte actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Se estiman valores de acumulación de agua de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de ser superados en puntos específicos.

Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio de Entre Ríos.

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Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos se recomendó a a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos climáticos intensos.

SMN Alerta amarillo sábado

Recomendaciones de Seguridad

  • Asegurar objetos sueltos
  • Revisar macetas, chapas o elementos en balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Evitar circular: si no es necesario, permanecer en construcciones cerradas y evitá transitar por calles inundadas.
  • Mantenerse informado y seguir las actualizaciones de los canales oficiales de meteorología y defensa civil.
  • Cuidado eléctrico: desconectar aparatos electrónicos si la actividad eléctrica es muy intensa.
SMN Alerta tormentas Sábado Victoria
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