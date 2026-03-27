SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua, vientos de 80 km/h, actividad eléctrica y posibilidad de granizo, segun SMN. 27 de marzo 2026 · 13:23hs

El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua, vientos de 80 km/h, actividad eléctrica y posibilidad de granizo, segun SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso preventivo para una zona de la provincia de Entre Ríos debido al avance de un frente inestable sobre la región. En ese sentido se remarca la posibilidad de ocurrencia de tormentas fuertes para los departamentos Victoria, Tala, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que el fenómeno incluya precipitaciones, con abundantes caídas de agua en cortos períodos; vientos que podrían alcanzar los 80 km/h; fuerte actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Se estiman valores de acumulación de agua de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de ser superados en puntos específicos.

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes SMN: la semana continuará con tiempo inestable

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos se recomendó a a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos climáticos intensos. SMN Alerta amarillo sábado Recomendaciones de Seguridad Asegurar objetos sueltos

Revisar macetas, chapas o elementos en balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar circular: si no es necesario, permanecer en construcciones cerradas y evitá transitar por calles inundadas.

Mantenerse informado y seguir las actualizaciones de los canales oficiales de meteorología y defensa civil.

Cuidado eléctrico: desconectar aparatos electrónicos si la actividad eléctrica es muy intensa.