SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados

23 de enero 2026 · 09:42hs
Foto: UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región.

Pronóstico extendido

Este viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 grados de mínima y los 34 de máxima. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector norte.

Para mañana sábado se prevé un aumento de la temperatura con 23 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche, con vientos del sector norte.

El domingo el cielo permanecerá parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sector norte y las temperaturas se ubicarán entre los 23 y los 36 grados.

Para el lunes habrá un aumento de la temperatura con mínimo de 27 y máxima de 38, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos predominrán del sector norte.

El martes se espera temperaturas de entre de 23 y 37 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del sur por la mañana rotando al norte, por la tarde.

El miércoles se registrarán temperaturas de entre 25 y 35 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos oscilarán entre el noreste y sudoeste.

Para el jueves 29, la máxima treárá a 37 y la mínima será de 26, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noroeste, rotando al oeste.

