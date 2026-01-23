El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región.
SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región. Elpronóstico extendido
LEER MÁS: SMN emitió alerta meteorológica por altas temperaturas y Defensa Civil brindó recomendaciones
Pronóstico extendido
Este viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 grados de mínima y los 34 de máxima. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector norte.
Para mañana sábado se prevé un aumento de la temperatura con 23 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche, con vientos del sector norte.
El domingo el cielo permanecerá parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sector norte y las temperaturas se ubicarán entre los 23 y los 36 grados.
Para el lunes habrá un aumento de la temperatura con mínimo de 27 y máxima de 38, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos predominrán del sector norte.
El martes se espera temperaturas de entre de 23 y 37 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del sur por la mañana rotando al norte, por la tarde.
El miércoles se registrarán temperaturas de entre 25 y 35 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos oscilarán entre el noreste y sudoeste.
Para el jueves 29, la máxima treárá a 37 y la mínima será de 26, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noroeste, rotando al oeste.