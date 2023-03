Sindicato de la Fruta: imputan a su secretario general por vaciamiento de la obra social

Alcides Camejo Concordia Sindicato de la Fruta.jpg

Camejo sigue estando al frente del Sindicato pero con una autorización provisoria a pesar de haber sido imputado por el delito de fraude y malversación de fondos públicos. “Todos los elementos probatorios que hemos presentado, dieron pruebas suficientes para poder imputarlo. No solo quedó imputado Camejo, sino toda la comisión directiva”, contó Jacobbi. Solamente son dos los denunciantes pero hay más de setenta trabajadores que participaron como testigos en la causa, todos afectados por el descuento de la obra social en sus sueldos pero no tienen ninguna prestación.

Las penas que podrían caberle a Camejo van de los 4 a los 10 años de prisión si se lo encuentra culpable: “Uno de los denunciantes ha sido perseguido. Él se presentó como querellante, la Justicia nos comunica la buena noticia el día 14 de marzo y el 16 el recibe un telegrama de despido”, relató el abogado.

Por su parte, el denunciante que fue despedido también habló con la Radio del Litoral contando que hace más de diez años trabajaba en la empresa y que, por una orden del Sindicato, fue despedido en los últimos días. “En el año 2018 yo le pedí ayuda a Camejo para una hija. Quería ayuda en una cobertura médica y me dice que no me podía ayudar, que vaya a los hospitales públicos. Y lamentablemente, a la semana, con lo que me ayudó fue con el coche fúnebre con el fallecimiento de mi hija”, fue el duro testimonio del trabajador querellante.

“El año pasado me sucedió algo similar. Lamentablemente no tenemos cobertura médica, no tenemos ningún tipo de ayuda del Sindicato. Hoy por hoy el frutero sufre muchas consecuencias trabajando por un sueldo muy bajo”, contó.