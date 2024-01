Sin agua en barrio Empleados de Comercio: exigen solución

BARRIO 199 VIVIENDAS.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Otro residente de la zona detalló que, históricamente, la parte más alta del barrio, conformada por tres manzanas, es la que tiene constantes problemas de presión: "Antes se cortaba el agua durante el día, pero a la noche regresaba y podían cargarse los tanques. Pero ahora hace cuatro días que el barrio entero no tiene agua".

En esta línea indicó a UNO que los vecinos hacen los reclamos correspondientes al 147 y también a las autoridades de la Municipalidad de Paraná mediante la Comisión Vecinal pero, más allá de enviar los camiones, no se toman otras medidas de solución. "El comentario que circula es que la solución sería el Centro Distribuidor Sur que se hará detrás del barrio. Se empezó a trabajar y colocaron unos caños, pero ahora no se ve que haya ningún tipo de avance y no sabemos qué va a pasar con eso", agregó Hugo, "Ahora dependemos de la buena voluntad de la Municipalidad para que vengan a traernos agua para las tareas esenciales".

agua potable Enhosa Nicolás Mathieu Paraná 1.jpg

Cabe recordar que la obra del Centro Distribuidor Sur es una obra financiada por el Entre Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) que tenía el objetivo de resolver problemas históricos en el abastecimiento de agua potable de la zona sur en Paraná. El proyecto consiste en un acueducto de 17 kilómetros de extensión desde la Planta Echeverría en la Toma Nueva hasta el Centro que se apostaría en calle Juan B. Justo, entre Garrigó y Zanni. La última información disponible sobre esta obra es del 25 de julio de 2023 donde la Municipalidad, a través de su web oficial, informó que "comenzaron a colocarse las cañerías en el sector Avenida Zanni y Juan B. Justo", pero no se volvieron a publicar novedades.

CENTRO DISTRIBUIDOR SUR.jpg

Al ser consultado por las situaciones de conflicto entre vecinos que genera la repartición de agua, explicó: "En este barrio casi todos son trabajadores que, durante la mañana, no están en sus casas y eso representa una complicación cuando viene el camión porque si no estás en tu casa, no te cargan agua. Por lo tanto, se debe depender de un vecino que haga el favor de cargarte el tanque porque el personal de la Municipalidad no sube a los tanques. Cada vecino sale y debe hacerse cargo de la manguera". Finalmente, Hugo comentó que el camión pasó este jueves a la siesta pero nuevamente el barrio se encuentra sin agua y deben esperar para tener el elemento vital a disposición, causando dificultades en actividades esenciales.