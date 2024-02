Sigue la liquidación de ropa, con la esperanza de un repunte

Faltan sólo tres semanas para que comience el otoño y, a diferencia de otros años, todavía no hay un adelanto de la nueva temporada en el rubro indumentaria, ya que tanto los mayoristas como los minoristas extendieron la liquidación para poder deshacerse del stock. Con esta medida buscan recuperarse de las bajas ventas que registraron durante este verano, en un contexto de marcada pérdida del poder adquisitivo, tras la fuerte devaluación de diciembre.

En los locales del rubro en Paraná se pueden observar las promociones en las vidrieras, en muchos casos con importantes descuentos pagando al contado, y la opción además de pagar la compra en tres cuotas sin interés. En este marco, Eduardo, quien atiende al público en un negocio de ropa unisex que funciona desde hace varias décadas en la Peatonal, contó a UNO: “De la temporada que viene no tenemos ni noticias. Generalmente a esta altura del año ya nos han adelantado las colecciones y demás, pero por ahora está todo muy quieto. El tema es que no fue muy fácil esta temporada que se va, y obviamente estamos esperando poder vender más y que no nos sobre tanto stock. Si comparamos con otros años, sin dudas este verano fue flojísimo”.